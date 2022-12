HLV Troussier: Griezmann là ‘quái vật’

Là một người Pháp, HLV nổi tiếng Philippe Troussier đã đặt niềm tin vào một chiến thắng cho đội bóng quê hương. Ông cũng đề cao Lionel Messi nhưng không tin tuyển Pháp sẽ cho một cầu thủ kèm chặt cầu thủ số 10 của Argentina như cách Saudi Arabia đã từng làm để có chiến thắng lịch sử.

Zing có cuộc phỏng vấn với HLV Troussier trước thềm trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina diễn ra 22h tối 18/12.

- Theo ý kiến của ông, có sự khác biệt nào đáng kể giữa đội tuyển Pháp thế hệ 2018 - 2022 so với các thế hệ vàng trước đây, 1982-1986 với Michel Platini và 1998-2002 với Zinedine Zidane hay không? Thế hệ ưa thích nhất của ông?

- HLV Philippe Troussier: Đối với tôi, bóng đá hiện đại là môi trường có sự đòi hỏi cao hơn rất nhiều dành cho các cầu thủ. Khác với những gì xảy ra trong quá khứ, bóng đá ngày nay nhanh hơn, mạnh hơn và đòi hỏi sự phối hợp tập thể một cách kỷ luật. Nếu nhìn vào hai thế hệ 1982-1986 và 1998-2002, như anh đã nêu trong câu hỏi, hai nhân tố nổi bật nhất dĩ nhiên là Platini và Zidane.

Đó vẫn là thời kỳ mà người ta đề cao vai trò của những “playmaker” – số 10 cổ điển trong đội hình. Họ là thủ lĩnh, là hạt nhân trong lối đá của đội bóng. Ở thời điểm ấy, tập thể 11 cầu thủ trên sân bị bao trùm và chi phối bởi một cá nhân mà thôi. Các đội bóng khác cũng có cách tiếp cận tương đồng, do đó mà sân khấu để những cầu thủ kiệt xuất tỏa sáng lại càng rõ rệt hơn, bởi không gian và thời gian cho họ độc diễn là rất thoải mái.

Trên cương vị của một huấn luyện viên, dĩ nhiên là tôi thích thế hệ hiện tại hơn. Như tôi đã nói, bóng đá hiện đại đòi hỏi tính tổ chức cao hơn về đấu pháp và định hướng lối chơi.

Đó là nhiệm vụ của các huấn luyện viên và nếu làm tốt công việc của mình, tôi tin rằng có khả năng lên tới 90% cục diện trên sân sẽ phản ánh ý đồ muốn triển khai. Dẫu vậy, trên phương diện cá nhân, tôi lại có ấn tượng sâu đậm với thế hệ Platini. Họ gần bằng tuổi tôi, thi đấu cùng thời kỳ tôi vẫn còn chơi bóng và đã trình diễn một lối đá đầy hoa mỹ.

- Pháp đã vượt qua Morocco với tỷ số và thế trận dễ dàng hơn nhiều người dự đoán, nhưng điểm yếu nào của Les Blues sẽ bộc lộ trước Argentina? Didier Deschamps cần làm gì để khắc phục những điểm yếu đó và ai sẽ là cầu thủ quan trọng nhất của Pháp trong việc quyết định trận đấu?

- Theo tôi, điểm yếu lớn nhất của Pháp cũng đang là điểm mạnh nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Pháp 2022 sở hữu một cách tiếp cận trận đấu xuyên suốt từ đầu giải, nhưng nó cũng đậm tính đơn điệu, cụ thể là sự phụ thuộc vào Kylian Mbappe trong các tình huống chuyển đổi trạng thái tấn công. Họ thậm chí chủ động nhường bóng cho đối phương kiểm soát nhằm tạo ra nhiều không gian và thời cơ cho Mbappe xử lý phía trên.

Nếu Pháp mở tỷ số và vượt lên từ sớm như những họ thành công trước Anh và Morocco, họ có quyền đưa trận đấu vào thế cục sở trường, đó là nhường sân và chờ đợi phản công. Tuy nhiên, nếu bị Argentina dẫn trước, đó sẽ là thế trận khó khăn cho Deschamps và các học trò. Trước một Argentina sở hữu cách tiếp cận khá tương đồng, Pháp sẽ bị bóp nghẹt không gian hoạt động trong phạm vi 1/3 cuối sân.

Tôi cho rằng Antoine Griezmann sẽ là nhân tố chủ chốt quyết định thành bại của Pháp trong trận chung kết. Cậu ta là cầu thủ xuất sắc của Pháp tính đến nay, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đối với tôi, cậu ta là một con quái vật tài năng. Dù đội nhà cần bảo vệ lợi thế hay tìm kiếm bàn thắng, tôi tin Griezmann đều sẽ góp phần quan trọng.

- Làm thế nào để kiềm tỏa sự nguy hiểm của Lionel Messi bất chấp anh ta chỉ đi bộ trên sân trong phần lớn thời gian trận đấu? Theo ông, có cần thiết cắt cử nhân sự riêng chỉ để theo kèm Messi không?

- Tôi cho rằng suy nghĩ cắt cử riêng một nhân sự chỉ để theo kèm Lionel Messi là một phương án sai lầm và không cần thiết. Bản thân Messi là một cầu thủ có tầm hoạt động rộng, anh ta được phép tự do di chuyển rộng khắp mặt sân để tìm kiếm và chạm bóng, hệ quả từ khả năng nhận diện khoảng trống lẫn xoay trở không gian hẹp đỉnh cao.

Một nhân sự chỉ theo kèm Messi đồng nghĩa với việc hệ thống phòng ngự tập thể sẽ bị xô lệch và tạo ra khoảng trống cho những cầu thủ còn lại của Argentina khai thác. Pháp đã dành sự ưu ái đó cho Kylian Mbappe khi gần như được miễn trừ trách nhiệm phòng ngự. Do đó, chấp nhận mất thêm một người nữa ở tuyến dưới sẽ là quyết định tự sát.

Dĩ nhiên, không dễ dàng chút nào để khiến Messi im lặng. Anh ta là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá mọi thời đại. Cứ nhớ lại trận bán kết mà xem, trung vệ trẻ được đánh giá thuộc nhóm triển vọng hàng đầu hiện nay là Josko Gvardiol đã thất bại thế nào trong việc theo kèm Messi. Chỉ một tình huống đi bóng thôi và anh ta có khả năng thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu.

Cách tốt nhất để tránh cho các cầu thủ phòng ngự Pháp rơi vào trạng thái đó, theo góc nhìn của tôi, đó là không cho phép Messi có thời gian xoay trở khi nhận bóng và đồng bộ trong việc bọc lót. Tại bất kì hoàn cảnh nào, tại khu vực Messi đang chuẩn bị nhận bóng, hậu vệ Pháp cần lập tức áp sát.

Chậm trễ đồng nghĩa với thời gian trao thêm cho Messi quan sát, xoay ngoặt và đưa ra quyết định. Quy tắc phòng ngự làm chậm không có hiệu quả đối với Leo. Anh ta có thể đi bộ trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng Messi lại tồn tại nhờ vào những tích tắc trên sân.

- Như những gì đã phân tích, Messi rõ ràng là ngôi sao sáng nhất của Argentina. Tuy nhiên, ông có cho rằng sự phụ thuộc vào Messi sẽ khiến Argentina thất bại?

- Messi hiện tại có tầm ảnh hưởng như một “playmaker” trong quá khứ mà tôi đã đề cập. Anh ta để lại dấu ấn trong mọi trận đấu đã qua. Dẫu vậy, Argentina vẫn còn nhiều nhân tố khác ngoài Messi để giải quyết vấn đề. Julian Alvarez và Enzo Fernandez ở những thời điểm khác nhau đã tỏa sáng và tạo ra đột biến cho Argentina.

Điều đáng nói ở đây là cả hai cầu thủ này, hai một số cá nhân khác như Alexis Mac Allister hay Nahuel Molina đều không phải lựa chọn hàng đầu cho đội hình xuất phát khi World Cup mới bắt đầu. Messi hay nhưng tôi cho rằng sự quyết đoán của Lionel Scaloni cũng cần được nhắc đến.

Argentina không có được khởi đầu tốt tại giải đấu năm nay, nhưng họ cải thiện qua từng trận nhờ vào những điều chỉnh về nhân sự và đấu pháp từ Scaloni. Cậu ta tỏ ra rất linh hoạt tùy theo hoàn cảnh, áp dụng cả hai hệ thống chiến thuật khác nhau dựa trên nền tảng của cấu trúc ba và bốn hậu vệ.

Những cầu thủ không có được phong độ tốt như Lautaro Martinez hay Leandro Paredes sau đó cũng bị thay thế. Trong một giải đấu lớn, thay đổi bộ khung cố định đã xây dựng từ trước là quyết định không dễ dàng cho bất kì HLV nào, nhưng Scaloni đã thực hiện một cách xuất sắc mà vẫn đảm bảo được sự đoàn kết hòa hợp của tập thể.

- Nhận định của ông về quãng thời gian Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp suốt 10 năm qua nói chung và tại World Cup 2022 nói riêng? Vẫn có những ý kiến cho rằng, Deschamps đã gặp may nhờ vào lứa cầu thủ tài năng bất chấp cách tiếp cận trận đấu có phần bảo thủ?

- Đúng vậy, Deschamps là mẫu huấn luyện viên cổ điển. Đương nhiên, ông ta gặp phải những bất lợi nhất định trước giải đấu năm nay khi nhiều cầu thủ chủ chốt dính chấn thương, nhưng cách tiếp cận phổ biến của Deschamps tại các giải đấu trước cũng như World Cup lần này, đó là chỉ đặt niềm tin vào một nhóm cá nhân nhất định.

Tại Qatar, cứ để ý mà xem, Pháp hầu như chỉ sử dụng xoay vòng nhóm nhỏ khoảng 13-14 cầu thủ mà thôi. Ngoài 11 lựa chọn đá chính gần như cố định, Deschamps chỉ thực hiện điều chỉnh khi cầu thủ trên sân dính chấn thương, hoặc từ phút 75-80 trở đi, thời điểm mà một số cá nhân rơi vào trạng thái mệt mỏi. Ông ta không bao giờ có sự thay đổi về đấu pháp chiến thuật.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất giúp Deschamps thành công cùng đội tuyển Pháp đến từ khả năng làm tinh thần và quản lý phòng thay đồ. Trước khi Deschamps nhậm chức, Pháp đã trải qua thời kỳ rối ren khi xung đột thường trực xảy ra giữa cầu thủ và cầu thủ, cầu thủ và huấn luyện viên và cả lãnh đạo liên đoàn.

Deschamps là một thủ lĩnh bẩm sinh từ thời điểm là cầu thủ, ông ta thừa hiểu rằng sự nuông chiều dành cho cầu thủ đồng nghĩa với kì vọng về trách nhiệm sẽ được đền đáp. Đội tuyển Pháp đã và đang hoạt động tốt với mô hình đó.

- Dự đoán của ông về kết quả và diễn biến trận chung kết?

- Là một người Pháp, tất nhiên tôi dành nhiều dự cảm hơn cho đội tuyển quê hương. Thống kê có thể đang chống lại Pháp khi việc thắng lợi trong hai trận chung kết World Cup liên tiếp ở thời kì hiện đại là điều chưa từng tồn tại, nhưng tôi cho rằng Pháp đang sở hữu sự tự tin lớn. Việc mất đi những trụ cột không làm họ yếu đi mà ngược lại, trao cho Deschamps cơ hội sử dụng những nhân tố trẻ tuổi sở hữu tinh thần không biết sợ hãi.

Tôi nghĩ khoảng thời gian đầu trận sẽ là sự cân bằng cho cả hai bên, khi không ai muốn nhận bàn thua sớm. Rất có thể, thế quân bình sẽ được phá vỡ bởi một khoảnh khắc đột biến ngôi sao. Argentina và Pháp đều sở hữu chất lượng tốt trong phạm vi tấn công, do vậy mà tôi kì vọng một trận chung kết nhiều bàn thắng, một khi tỷ số 0-0 bị vượt qua.

Kết quả chung kết có thể là Pháp 2-1 Argentina, hoặc 2-2 với phần thắng sau 90 phút vẫn thuộc về Pháp.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện.

