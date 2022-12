HLV tiếp theo mất việc sau World Cup 2022

"HLV Michniewicz sẽ thôi dẫn dắt tuyển Ba Lan từ ngày 31/12/2022", Hiệp hội Bóng đá Ba Lan (PZPN) thông báo sáng 23/12 (giờ Hà Nội).

HLV Michniewicz giúp Ba Lan vượt qua vòng bảng World Cup 2022, sau đó thua Pháp 1-3. Thuyền trưởng sinh năm 1970 liên tục bị CĐV Ba Lan chỉ trích vì cách xây dựng lối chơi. Cụ thể, tuyển Ba Lan được cho là hèn nhát, không dám tấn công trong phần lớn trận đấu ở World Cup 2022.

Chiến thắng duy nhất của Ba Lan tại World Cup 2022 là trước Saudi Arabia với tỷ số 2-0. Tuy nhiên ở trận đấu này, "Đại bàng trắng" cũng bị đối thủ dồn ép phần lớn thời gian.

Ngay hôm nay, PZPN vào cuộc tìm HLV mới. Michniewicz giữ ghế nóng tuyển Ba Lan từ tháng 1/2022, thay cho Paulo Sousa. Gần một năm qua, Michniewicz dẫn dắt Ba Lan trong 13 trận, đạt thành tích thắng 5, hòa 3 và thua 5.

PZPN từng bị chỉ trích dữ dội khi bổ nhiệm Michniewicz. Truyền thông nước này nhận định sự nghiệp của Michniewicz chỉ quanh quẩn ở quê nhà, nên không đủ tầm dẫn dắt đội tuyển chinh phục tham vọng lớn. Michniewicz cũng từng vướng đường dây bê bối dàn xếp trận đấu ở Ba Lan.

Bất chấp phản ứng, PZPN tin Michniewicz là HLV giàu kinh nghiệm và am hiểu tường tận cầu thủ Ba Lan.

Một loạt HLV đã mất việc sau World Cup 2022. Trước Michniewicz, có 8 HLV chia tay đội tuyển theo nhiều cách khác nhau, là Gerardo Martino (Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ), Luis Enrique (Tây Ban Nha), Louis van Gaal (Hà Lan), Tite (Brazil), Paulo Bento (Hàn Quốc) và Fernando Santos (Bồ Đào Nha).

