HLV Thái Lan: Tuyển nữ Việt Nam nhiều cơ hội giành HCV hơn Myanmar

Ông Naruephon Kaenson và các học trò đã có trận thua cay đắng trước tuyển nữ Myanmar 2-4 trong trận bán kết bóng đá nữ SEA Games tối 12/5.

Ông Naruephon Kaenson chịu trách nhiệm cho trận thua của tuyển nữ Thái Lan ở SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh.

"Tôi nghĩ tuyển nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, giàu năng lượng hơn so với Myanmar. Đối thủ của chúng tôi hôm nay sử dụng đội hình giống như trận trước, do đó Việt Nam sẽ chơi khỏe hơn và có nhiều cơ hội giành HCV hơn so với Myanmar", HLV trưởng tuyển nữ Thái Lan nói sau trận thua 2-4 trên sân Army.

Ông Naruephon Kaenson nhận trách nhiệm cho thất bại này. "Tôi đã vài điều chỉnh trong trận đấu này. Thất bại đến là vì những quyết định nhân sự cũng như các tình huống dứt điểm cuối cùng. Thái Lan đã mất bóng và mất vị trí sau khi ghi 2 bàn. Tôi không muốn trách cầu thủ mà chỉ muốn chịu trách nhiệm cho thất bại này", ông khẳng định.

Thái Lan dẫn trước trong hiệp 1 nhờ 2 bàn thắng của Saowalak Pengngam và Orapin Waenngoen. Đó là tất cả những gì họ làm được. Myanmar đã ghi liền 4 bàn thắng trong thời gian còn lại. Lần lượt Yu Per Khine, Win Theingi Tun, San Thaw Thaw và Myat Noe Khin tạo nên trận đấu khó tin cho tuyển Myanmar.

Người đứng đầu tuyển bóng đá nữ Thái Lan cho biết đây là thế hệ mới của bóng đá nước nhà. "Chúng tôi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2 năm. Chúng tôi cần đứng lên cùng nhau và phải cảm ơn những thất bại, cảm ơn CĐV để hướng đến tương lai phía trước".

Trong khi đó, ông Uki Tetsuro không giấu được sự hạnh phúc với trận thắng này. Trong phòng họp báo chỉ còn một phóng viên nhưng ông không quan trọng điều đó. "Tôi không thể tin được họ đã làm nên điều kỳ diệu như vậy. Khán giả thật tuyệt vời. Thái Lan là đội mạnh nhưng Myanmar cho thấy tinh thần thi đấu thế nào", HLV người Nhật nói.

"Trận đấu hôm nay không thể tin được. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, họ tin sẽ làm được điều gì đó mà chúng tôi phải ghi nhớ trận đấu này. Chúng tôi đã chơi đầy nỗ lực. Tôi mới tiếp quản đội 3 tuần nên nói thật là tôi chưa làm gì thay đổi. Các cầu thủ đã làm tất cả để vào trận chung kết", ông Tetsuro nói.

Myanmar sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết diễn ra vào lúc 19h ngày 15/5 trên sân Olympic, trước đó, Thái Lan sẽ gặp chủ nhà Campuchia để tranh huy chương đồng. Việt Nam đã thắng Campuchia 4-0 ở trận bán kết 1 diễn ra cùng giờ trên sân Olympic tối 12/5.