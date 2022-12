"Ngay lúc này, Martinez vẫn ăn mừng ở Buenos Aires, đi vòng quanh trên chiếc xe diễu hành. Tôi hiểu điều đó. Thật xúc động khi Martinez vô địch World Cup và mang cúp vàng về quê hương của mình. Đó là thành công cao nhất có thể đạt được trong bóng đá. Nhưng Licha (biệt danh của Martinez - PV) đừng quên là vào ngày 27/12, Premier League sẽ trở lại", Ten Hag trả lời trong họp báo tối 23/12 (giờ Hà Nội).

Martinez và Raphael Varane là 2 cầu thủ được HLV Ten Hag cho phép nghỉ thêm một tuần sau World Cup 2022. Lúc này, đội hình MU hội quân trở lại, bắt đầu tìm lại guồng sau trận đối đầu Burnley ở League Cup. Martinez sẽ trở lại Manchester trước khi MU đối đầu Nottingham Forest, song bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về trường hợp của Varane, HLV Ten Hag chia sẻ: "Varane rất thất vọng. Ai thua trận chung kết World Cup cũng vậy thôi. Tôi nghĩ cậu ấy nên tự hào vì một lần nữa đá chính ở chung kết World Cup. Pháp về nhì không sao cả, vì họ vẫn thể hiện được trình độ chơi bóng rất cao".

Trước ngày Premier League trở lại, vị trí trung vệ đang khiến HLV Ten Hag đau đầu. Harry Maguire chưa khỏi ốm. Nếu Martinez và Varane không sẵn sàng ở trận tới, HLV Ten Hag phải kéo Casemiro về vị trí trung vệ.

Trong buổi họp báo, HLV Ten Hag được hỏi về Cody Gakpo, nhưng ông chỉ mỉm cười. Chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục bằng thông tin Jadon Sancho chưa sẵn sàng trở lại tập luyện cùng MU. Lý do Sancho vắng mặt từ chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha trong thời gian diễn ra World Cup, đến hiện tại không được HLV Ten Hag chia sẻ cụ thể.

