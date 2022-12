HLV Southgate ngợi khen Kane dù đá hỏng phạt đền

HLV Southgate an ủi Kane sau trận.

"Chúng tôi thắng và thua như một đội. Chúng tôi để thủng lưới hai bàn và bỏ lỡ một vài cơ hội. Kane thật tuyệt vời đối với chúng tôi và rất đáng tin cậy trong những tình huống phạt đền. Chúng tôi sẽ không góp mặt ở vòng này nếu không có những bàn thắng của cậu ấy", HLV Gareth Southgate nói về Kane ở buổi họp báo sau trận thua 1-2 của Anh trước Pháp tại tứ kết World Cup rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội).

"Tam sư" có cơ hội gỡ hòa 2-2 khi được hưởng phạt đền ở phút 82 nhưng Harry Kane lại tung cú sút đi vọt xà. Điều này khiến tuyển Anh nhìn đối thủ đi tiếp.

Sau tiếng còi kết thúc trận, Kane gục ngã, im lặng và nhìn chằm chằm xuống đất trước khi bước đi trong những giọt nước mắt. Sau đó, anh được HLV Southgate an ủi rồi lẳng lặng bước vào đường hầm.

Kane là Vua phá lưới tại World Cup 2018 với 6 bàn, giúp tuyển Anh vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên tại giải đấu ở Qatar, cầu thủ 29 tuổi này chỉ ghi được 2 bàn.

"Chúng tôi đã ở đây để cố gắng giành chức vô địch. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng có thể làm điều đó và sau trận đấu với nhà đương kim vô địch, tôi càng tin vào điều đó. Sau mỗi giải đấu, chúng tôi ngồi lại, phân tích và suy nghĩ. Chúng tôi cần một chút thời gian để mọi người đưa ra quyết định đúng đắn", thuyền trưởng tuyển Anh nói.

Thầy trò Southgate trong thế bám đuổi từ phút 17 khi Aurelien Tchouameni đưa các nhà đương kim vô địch vượt lên dẫn trước bằng một pha sút xa hiểm hóc. Kane sau đó gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 54 nhưng Olivier Giroud ấn định chiến thắng cho Pháp ở phút 78.

"Màn trình diễn của chúng tôi xứng đáng tốt hơn nhưng cuối cùng bàn thắng mới là thứ định đoạt trận đấu. Tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng họ đã chơi rất tốt trước một đội bóng lớn. Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề trọng tài vì điều này là vô ích. Xin chúc mừng Pháp, họ biết cách để chơi một trận đấu lớn", HLV Southgate nói.

