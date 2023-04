HLV Shin vắng mặt khi U20 Indonesia bị gạt khỏi World Cup

Bola đưa tin HLV Shin Tae-yong đã không xuất hiện trong cuộc họp của U20 Indonesia vào hôm qua (29/3). Tất cả thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đều tới cuộc họp này. Bởi thế, việc HLV Shin Tae-yong không có mặt đã gây chú ý. Trong chùm ảnh mà Bola đăng tải về cuộc họp, không có nhà cầm quân 52 tuổi.

Trợ lý HLV Shin Tae-yong, Nova Arianto, đã chủ trì cuộc họp. Bên cạnh đó, những trợ lý khác của HLV người Hàn Quốc là Choi In-cheol, Cho Byung-kuk, Kim Bong-soo cùng với phiên dịch viên Jeong Seok-seo đều có mặt. Trong cuộc họp nói trên, ông Nova Arianto thông báo về việc FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia.

Nova Arianto đã rơm rớm nước mắt và khóc khi nói với toàn đội: “Tôi đã làm việc cùng với các trợ lý HLV bắt đầu từ năm 2020. Có thể, tôi không phải là cầu thủ nhưng tôi cảm thấy rất tiếc về cơ hội mà lẽ ra các bạn phải có được. Cơ hội tham dự U20 World Cup 2023 đã biến mất”.

Trợ lý HLV Choi In-cheol cũng lấy làm tiếc khi Indonesia không thể tổ chức VCK U20 World Cup 2023. Choi In-cheol cũng đã chuyển một thông điệp từ huấn luyện viên Shin Tae-yong: “Điều này thật sự đáng tiếc. Ở trong tình cảnh hiện tại, thật sự rất khó để chấp nhận sự thật nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Các bạn vẫn còn nhiều thời gian để thi đấu. HLV Shin Tae-yong muốn các bạn phải cố gắng hơn nữa”.

Trong khi đó, tờ Sport detik đăng tải phát biểu mới đây của HLV Shin Tae-yong về việc Indonesia mất tư cách chủ nhà ở U20 World Cup 2023: “Tôi cảm thấy đau lòng. Cũng như các cầu thủ, tôi cảm thấy đáng tiếc và mệt mỏi sau khi cố gắng chuẩn bị cho U20 World Cup trong 3 năm 6 tháng”.

“Được dự World Cup có thể sẽ giúp bóng đá Indonesia có bước tiến đáng kể. Thật tiếc khi hy vọng và giấc mơ của các cầu thủ U20 Indonesia tan vỡ. Tôi không biết phải nói gì hơn nữa”, HLV Shin nói tiếp.

Phó chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Zainudin Amali, đã gặp mặt các cầu thủ và ban huấn luyện U20 Indonesia tại khách sạn Sultan vào hôm nay (30/3) để động viên tinh thần. Ông Zainudin Amali khuyên HLV Shin đừng vội vàng đưa ra quyết định về tương lai trong thời điểm này và hãy chờ đợi tin tức từ ban điều hành PSSI. "Đừng đưa ra quyết định giải tán đội bóng. Hãy cho các cầu thủ tập luyện như bình thường", ông Zainudin Amali nói với HLV người Hàn Quốc.

