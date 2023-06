HLV Sevilla nói gì sau khi đánh bại Mourinho

"Tôi nghĩ rằng mình vẫn không tin điều đó (vô địch Europa League - PV) đã xảy ra. Nhưng chúng tôi đã nhận được cúp và huy chương. Tôi sẽ mất thời gian để làm quen đấy", HLV Mendilibar chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Rạng sáng 1/6 (giờ Hà Nội), Sevilla và AS Roma hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trong loạt đá luân lưu, đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng 4-1 để lên ngôi vô địch.

HLV Mendilibar chia sẻ thêm về thế trận: "Chúng tôi khởi đầu không tốt, chơi dưới chân, không tìm kiếm khoảng trống hay kiểm soát được khu trung tuyến. AS Roma cảm thấy thoải mái và tự tin. Nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi đã thi đấu quyết liệt hơn và có bàn gỡ hòa".

Ở mùa giải này, HLV Mendilibar chỉ mới tiếp quản Sevilla hồi tháng 3 như một phương án "chữa cháy" sau khi đội bóng này chia tay HLV Jorge Sampaoli. Nhà đương kim vô địch Mendilibar kỳ vọng ông sẽ được đội bóng ghi nhận bằng một bản hợp đồng mới.

"Tôi rất thoải mái khi ở đây, thật tuyệt khi được làm việc với những đứa trẻ này, chúng đã hòa nhập một cách nhanh chóng. Sẽ thật điên rồ nếu không tiếp tục làm việc ở Sevilla. Tôi không biết liệu chúng tôi có gia hạn hay không nhưng tôi cũng không quan tâm. Công việc đã được triển khai tốt và chỉ thế là đủ. Tôi đánh giá cao cơ hội mà CLB đã trao cho tôi. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận để ký hợp đồng mới", HLV Mendilibar nói thêm.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.