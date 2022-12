HLV Scaloni lên tiếng sau trận thắng nhọc trước Hà Lan

“Tôi sẽ không nói gì về trọng tài. Tôi biết ông ấy và cũng có mối quan hệ tốt. Trận đấu đã kết thúc, mọi chuyện hãy cứ để như vậy", vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ về việc rút 17 thẻ vàng trong trận đấu trên sân Lusail của ông Mateu Lahoz.

Trái ngược với thái độ của HLV Scaloni, Lionel Messi phàn nàn về năng lực của trọng tài khi có nhiều quyết định gây tranh cãi. “Trận đấu không nên kết thúc theo kịch bản như vậy. Tôi không muốn nói về trọng tài vì sẽ bị phạt, nhưng mọi người đều thấy chuyện gì xảy ra. FIFA cần xem lại điều này vì họ không thể sắp xếp một trọng tài như thế trong những trận như này", Messi lên tiếng.

Cũng trong buổi họp báo, HLV Scaloni đề cao “khát khao và niềm tự hào” của tuyển Argentina sau chiến thắng trước Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022.

“Argentina luôn biết cách đối mặt với mọi tình huống. Đúng là chúng tôi không xứng đáng phải đá luân lưu, nhưng dù sao chúng tôi vẫn thể hiện đẳng cấp của mình trong một thế trận khó khăn. Khi tất cả nghĩ rằng đã kết thúc, thì mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Tập thể này có những gì họ cần, họ muốn. Thật đáng tự hào," HLV 44 tuổi chia sẻ.

Ngoài ra, chiến lược gia người Argentina cũng tiết lộ về những quyết định thay đổi nhân sự trong cuộc đối đầu với Hà Lan: “Nửa đầu hiệp phụ thứ nhất, Di Maria khởi động. Cậu ấy khá hữu ích trong thế trận như vậy nhưng lại không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi suy nghĩ và đi đến quyết định khó khăn”.

“Dù sao thì những con số thống kê không biết nói dối, chúng tôi chơi vượt trội hơn đối thủ. Họ gỡ hòa 2-2, nhưng sang đến hiệp phụ, chúng tôi có những cơ hội rõ ràng để giành chiến thắng. Tôi nói với các cầu thủ rằng trận đấu này là dành cho chúng tôi. Sau khi bị gỡ hòa, tôi nói các học trò phải đứng dậy", HLV Scaloni trả lời.

Về loạt luân lưu, nhà cầm quân này cho biết: "Với Emiliano Martinez, tôi biết cậu ấy sẽ cản được một vài cú đá từ đối thủ. Công việc của tôi chỉ là xếp thứ tự. Argentina có nhiều cầu thủ sẵn sàng đá luân lưu".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019