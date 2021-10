HLV Quốc Vượng: ‘Có VAR, hậu vệ Việt Nam không qua được trọng tài’

Cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng thông cảm với những tình huống phạm lỗi dẫn đến phạt đền của Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh trong trận thua 1-3 trước Oman tối 12/10.

2 quả phạt đền mà tuyển Việt Nam phải chịu trước Oman xuất phát từ những sai sót trong vùng cấm của các hậu vệ Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh, và một trong số đó đã được đối thủ tận dụng thành công để khép lại chiến thắng 3-1 trên sân nhà.

Là cựu cầu thủ Việt Nam góp mặt trong trận thua 0-2 trước Oman trên chính sân vận động Sultan Qaboos (vòng loại Asian Cup 2004), Lê Quốc Vượng ghi nhận sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ đàn em sau gần 18 năm. Chia sẻ với Zing, huấn luyện viên CLB Hòa Bình cho rằng sự can thiệp của VAR tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 giúp tuyển Việt Nam có thêm nhiều bài học kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam đáng khen ngợi khi thể hiện sự tự tin trong tấn công, ngay cả với các đối thủ mạnh. Ảnh: AFC.

'Tuyển Oman đẳng cấp và quái hơn'

- Xin chào HLV Lê Quốc Vượng. Sau trận gặp Saudi Arabia và Australia, tuyển Việt Nam tiếp tục chịu quyết định bất lợi từ VAR, anh nghĩ sao về các tình huống phạm lỗi của Tấn Tài và Duy Mạnh?

- Thực sự rất thông cảm cho các cầu thủ. Họ phải chơi trên sân khách trước đối thủ mạnh, chịu nhiều sức ép từ đầu trận. Trước một Oman đẳng cấp và có phần “quái”, chơi tiểu xảo hơn, các em có sự ức chế nhất định. Ức chế không chỉ với đối phương mà cả một số quyết định của trọng tài.

Cả hai pha phạm lỗi đều là sự bộc phát không mong muốn. Nếu nói đó là hành vi phi thể thao thì cũng không nên, đơn giản chỉ là nhất thời mà thôi.

- V.League có một phần trách nhiệm cho việc này?

- Hành vi của các em cũng có một phần nguyên nhân từ việc các cầu thủ Việt Nam quen với kiểu hành xử như vậy ở V.League. Trước đây, cầu thủ V.League đá xấu, đá láo nhiều nhưng do hệ thống trọng tài chưa tốt và cũng không có VAR nên những tình huống như vậy thường bị bỏ qua.

Ra biển lớn như vòng loại World Cup, có VAR thì cầu thủ của ta không qua được trọng tài, nên chúng ta bắt buộc phải làm quen.

HLV Park Hang-seo là chiến lược gia giỏi, nhất định sẽ có cách để khắc phục vấn đề này. Đó là những bài học rất quý giá cho đội tuyển, giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, cũng là tấm gương cho cả các CLB V.League nhìn vào. Nếu sau này phải chơi những trận ức chế kiểu như vậy, chúng ta sẽ không phạm sai lầm.

- Cảm xúc của anh khi xem trận đấu này thế nào? Đâu là nét mới so với cuộc đối đầu giữa thế hệ của anh và tuyển Oman 18 năm trước?

- Sự khác biệt lớn nhất đồng thời khiến tôi tự hào nhất là việc đội tuyển Việt Nam bây giờ dám tấn công trước các đối thủ mạnh. Khi xưa, chúng tôi thua Oman cả 2 trận, đều bị họ áp đảo, không tấn công được.

- Theo anh, đây có phải trận đấu khó khăn nhất của tuyển Việt Nam?

- Tôi nghĩ trước trận Oman, đội tuyển chịu nhiều áp lực, có thể là từ dư luận, cách nhìn nhận của ban huấn luyện. Họ đánh giá rằng Oman là đối thủ mà tuyển Việt Nam có thể chơi đôi công được, nhưng thực tế không như vậy.

Cách Oman thi đấu thể hiện rằng họ nghiên cứu rất kỹ điểm mạnh, yếu của tuyển Việt Nam. HLV của họ thực sự đẳng cấp khi chuẩn bị hàng loạt phương án tấn công đầy sức nặng.

Trong cách triển khai tấn công, tuyển Việt Nam thể hiện được đường nét, nhưng trong phòng ngự, nếu so với những trận đấu trước đó của chúng ta với các đội Tây Á, trận này chúng ta thiếu chặt chẽ, nhất là chống bóng bổng không tốt.

- Anh nghĩ sao về công tác trọng tài, bao gồm cả hệ thống VAR?

- Tôi đánh giá họ cơ bản là xử công bằng, nhưng cũng có một chút gì đó hơi khó nói. Kết quả trận đấu phản ánh đúng với trình độ vượt trội của Oman so với chúng ta.

Thủ môn Văn Toản mất lợi thế, còn các hậu vệ tuyển Việt Nam bối rối với bài đá phạt góc tinh quái của tuyển Oman.

'Đừng đổ trách nhiệm cho Văn Toản'

- Anh có bất ngờ khi HLV Park tung Nguyễn Văn Toản bắt chính? Anh từng có thời gian công tác tại CLB Hải Phòng, nên hẳn sẽ hiểu ưu nhược điểm của thủ môn này.

- Tuy có chút bất ngờ, tôi lại nhìn vấn đề theo hướng tích cực cho Văn Toản. Không nên đổ hết trách nhiệm việc thua trận là do cậu ấy non kinh nghiệm này kia. Chúng ta cần thông cảm cho Toản bởi thủ môn này cũng trải qua thời gian không được bắt do V.League dừng lại.

Khi lên tuyển, Văn Toản cũng xác định học hỏi tích lũy kinh nghiệm là chủ yếu. Có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng bất ngờ khi được ra sân bắt chính trong một trận cầu lớn như vậy. Vòng loại World Cup có sự quan tâm của không chỉ hàng triệu người hâm mộ Việt Nam mà có khi còn là cả châu lục.

Việc bắt chính cho đội tuyển ở một sân chơi đẳng cấp như vậy, phải chịu áp lực khủng khiếp như vậy khi còn rất trẻ sẽ giúp Toản trưởng thành lên nhiều. Đó chính là sự chuẩn bị đường dài của HLV Park.

Lê Quốc Vượng từng công tác tại CLB Hải Phòng, hiện là HLV trưởng CLB Hòa Bình.

- Anh nghĩ sao về cách dàn xếp đá phạt góc của tuyển Oman? Trong sự nghiệp thi đấu và huấn luyện, có bao giờ anh chứng kiến cách chơi lạ lẫm vậy chưa?

- Thực sự cách dàn xếp đá phạt góc kiểu đó rất hiếm. Tôi nhớ trước đây ở V.League không phải không có. Một số đội sử dụng lợi thế ngoại binh để cản trở tầm nhìn và gây khó cho thủ môn, nhưng bạn biết đấy, thể hình các cầu thủ Việt Nam không phải ai cũng to cao để lên tham gia gây sức ép cho thủ môn.

Tuyển Oman dùng đến hơn nửa đội hình để vây kín khu vực trước khung thành. Cầu thủ nào của họ cũng to cao, khiến cho không chỉ thủ môn mà cả hàng thủ của tuyển Việt Nam chịu nhiều bất lợi.

Nếu nói về luật, thì cầu thủ đối phương không được phép đứng sát và cản trở thủ môn trong vùng hoạt động (vạch 5,5 m trong vùng cấm). Đáng tiếc khi VAR không can thiệp tình huống đó, có lẽ vì đông cầu thủ hoặc tình huống xảy ra nhanh quá.

Nếu tuyển Việt Nam làm căng, tranh cãi trọng tài thì họ sẽ phải dừng trận để can thiệp. Đây tiếp tục là bài học cho tuyển Việt Nam. Nếu không rút kinh nghiệm thì sau này đối thủ to cao tương tự sẽ dùng bài này để “chơi” mình.

- Theo anh, tuyển Việt Nam cần khắc phục điều gì để cải thiện trong những trận đấu tới?

- Tôi nghĩ BHL cũng nhìn ra vấn đề rồi. Thứ nhất là về khả năng chống bóng bổng. Thứ hai là chọn việc thời điểm để tấn công và phòng ngự. Ví dụ với những đội có trình độ cao hơn, chúng ta chơi tấn công cả trận thì có ổn không, hoặc phòng ngự cả trận liệu có thực sự tốt không?