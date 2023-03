HLV PSG mơ hồ về tương lai Messi

"Vẫn còn quá sớm để nói về việc Lionel Messi gia hạn hợp đồng. Messi, ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng đã trao đổi rất nhiều trong thời gian qua. Mọi chuyện sẽ được quyết định khi các bên tìm được tiếng nói chung", HLV Christophe Galtier nói.

"Điều duy nhất tôi có thể khẳng định, đó là Messi đang hạnh phúc tại Paris", nhà cầm quân người Pháp cho biết.

Cá nhân Messi đối mặt với áp lực lớn tại sân Parc des Princes. Có thông tin cho rằng người hâm mộ PSG sẽ tổ chức một cuộc biểu tình nhắm vào Leo. "Chúng tôi sẽ huýt sáo Messi vào chủ nhật này. Anh ấy có mức lương quá cao so với đóng góp trên sân", một thành viên của nhóm ultra PSG nói với Mundo Deportivo.

Nhà vô địch World Cup 2022 bị chỉ trích và được coi nguyên nhân khiến CLB thủ đô Paris thất bại trước Bayern Munich ở vòng 16 đội Champions League.

Tiền đạo người Argentina không có mặt trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Rennes vào ngày 19/3 (giờ Hà Nội). Hiện chưa rõ nguyên nhân Leo vắng mặt. Theo 90min, El Pulga thường xuyên gặp vấn đề về đầu gối và bắp chân trong mùa giải này. Khả năng siêu sao người Argentina không cùng PSG ra sân đối đầu Rennes.

Thầy trò Christophe Galtier tiếp đón Rennes trên sân nhà ở vòng 28 Ligue 1 với một đội hình chắp vá. Đội trưởng Marquinhos ngồi ngoài, trong khi Achraf Hakimi đang bị chấn thương đùi, còn Nordi Mukiele cũng gặp vấn đề ở bắp chân và gân kheo.

