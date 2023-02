HLV Popov: 'Các sân ở V.League xấu quá'

HLV trưởng CLB Thanh Hóa cho rằng V.League là giải đấu khắc nghiệt nhất trong số những nơi ông từng làm việc, phần vì các sân vận động ở Việt Nam xấu.

Nhiệt huyết của HLV Velizar Popov giúp các học trò CLB Thanh Hóa có trận đấu thành công trước CLB Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Không riêng gì cấp độ đội tuyển (U23 Myanmar), tôi cũng từng làm việc ở cấp CLB khi đi qua các giải VĐQG Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Tôi không thấy có nhiều khác biệt giữa V.League và các giải đấu trên đây về độ hấp dẫn, nhưng có thể nói đây là môi trường khắc nghiệt nhất, khó khăn nhất mà tôi từng làm", HLV trưởng CLB Thanh Hóa Velizar Popov trả lời câu hỏi của Zing sau trận hòa 0-0 Hà Nội tối 17/2.

Ông tiếp tục: "Rất khó để thắng một trận đấu ở V.League. Phong cách chơi của các CLB ở đây đều rất rắn, thiên về sức lực, ngoài ra còn là mặt sân và trọng tài. Các sân ở V.League rất xấu, rất khó để triển khai lối chơi. Các nơi khác không như vậy. Tôi phải nói đây là giải đấu khốc liệt nhất Đông Nam Á".

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Popov có trận đấu thành công trước Hà Nội. Đội không những hóa giải được lối chơi tấn công áp đặt của Hà Nội mà còn tạo được nhiều cơ hội và có thời điểm ở rất gần bàn thắng. HLV Popov khẳng định ông và học trò xác định đến đây không phải để cầu hòa.

"Đây là trận tuyệt vời của các cầu thủ Thanh Hóa, vì CLB Hà Nội là đương kim vô địch. Chúng tôi luôn muốn thắng các trận, nhưng 1 điểm trước Hà Nội cũng đủ để tôi hài lòng. Tôi không nhớ Hà Nội có bao nhiêu cơ hội, nhưng chúng tôi cũng có đến 4-5 cơ hội nguy hiểm nhưng không thành. Chúng tôi đến đây để thắng chứ không vì 1 điểm, không phải để đá phòng ngự. Chúng tôi đá tốt cả 90 phút chứ không riêng gì hiệp hai", HLV đội Thanh Hóa nói.

CLB Thanh Hóa có trận đấu tuyệt hay trước Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngọc.

Trước quan điểm cho rằng Thanh Hóa chủ trương phá bóng hoặc phạm lỗi với cầu thủ Hà Nội nhằm phá lối chơi, HLV Popov phản đối:

"Nếu trận này có khoảng 20 pha phạm lỗi thì tôi tin hơn một nửa số đó đến từ Hà Nội. Chúng tôi muốn giành lại bóng để chơi tấn công chứ không phải phá lối chơi. Hà Nội kiểm soát bóng rất tốt, nên nếu đứng im nhìn họ chơi bóng là thua chắc".

Chiến lược gia người Bulgaria tiếp tục: "Về phần tôi, tôi muốn truyền lửa cho học trò, động viên họ chiến đấu nhưng không có nghĩa là tôi cổ xúy bạo lực".

Khi được hỏi về màn trình diễn của ngoại binh Paulo Conrado, cầu thủ khiến hàng thủ Hà Nội vất vả, HLV Popov tiết lộ Thanh Hóa lấy cầu thủ này mà không tốn một đồng.

"Chúng tôi mời Conrado về không tốn một xu vì cậu ấy là cầu thủ tự do mà. Chúng tôi đâu phải CLB giàu có như Hà Nội, Viettel hay Công An Hà Nội? Cậu ấy rất chất lượng, chỉ là chưa có thời gian hòa nhập do vừa mới sang 1 tuần là nghỉ Tết. Sau thời gian nghỉ, cậu ấy sẽ còn hay nữa", ông Popov cho hay.

Hòa 0-0 Hà Nội, Thanh Hóa tạm vươn lên nhì bảng với cùng 8 điểm như Hà Nội nhưng kém hơn về chỉ số phụ. Với chuỗi 4 trận bất bại (gồm 2 thắng, 2 hòa), đội bóng xứ Thanh hứa hẹn là đối thủ đáng gờm của Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

Bảng xếp hạng vòng 4 V.League tính đến hết trận Hà Nội 0-0 Thanh Hóa.