HLV Pochettino có danh hiệu sau 11 ngày dẫn dắt PSG

Marseille đã chơi một trận đấu sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Đội bóng áo trắng thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với PSG (7 lần sút trúng đích, so với 4). Tuy nhiên, thầy trò HLV Villas-Boas chỉ thu về 1 bàn do công của Dimitri Payet ở phút 89.