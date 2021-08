HLV Park vượt khó trận Saudi Arabia - Việt Nam

Không có Đỗ Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu, ông Park đứng trước bài toán khó khi Saudi Arabia là đối thủ mạnh cũng như rất đồng đều ở các tuyến.

Saudi Arabia là đội bóng như thế nào? Câu trả lời là rất khó bởi gần 20 năm nay, ở các cấp đội tuyển, Việt Nam chưa gặp lại họ lần nào. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cách mà Saudi Arabia từng chơi tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, chắc chắn đó sẽ là đối thủ mạnh và đồng đều, ở đẳng cấp vượt trên cả Australia hay UAE.

Saudi Arabia chơi bóng nhanh, chính xác, hiện đại với sức mạnh đến từ hai cánh. Abdulrahman Ghareeb và Fahad Al-Muwallad của họ luôn là hai mũi nhọn nguy hiểm trong các pha cắt vào trung lộ từ biên để đón những đường chuyền hiểm vào phía sau lưng hàng thủ của đồng đội. Trợ giúp họ là những hậu vệ biên sắc bén, đặc biệt là hậu vệ biên trái Yasser Gharsan al-Shahrani. Thêm vào đó, cầu thủ Ali Al-Hassan của Saudi Arabia cũng là điểm sáng đáng lưu ý nhờ khả năng tranh chấp, điều phối nhịp độ và các pha chuyền bóng cự ly trung bình rất chuẩn xác.

Al-Faraj là linh hồn trong lối chơi của tuyển Saudi Arabia. Ảnh: Getty Images.

Giải pháp trước đối thủ tầm châu lục

Trước đối thủ vượt trội và lại có lợi thế chơi trên sân nhà như thế, Việt Nam vốn dĩ đã nhìn thấy những khó khăn trước mắt, nhưng khó khăn còn chồng thêm khó khăn khi chúng ta không có được lực lượng mạnh nhất và ổn định nhất khi Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng đều phải vắng mặt.

Những tổn thất ấy ảnh hưởng trực diện đến hàng thủ lẫn hàng tiền vệ, và nó đặt ra bài toán rất nan giải đối với HLV Park Hang-seo. Làm thế nào để có thể giữ được sự thận trọng và đảm bảo trong phòng ngự đồng thời tổ chức được phản công một cách hiệu quả? Câu hỏi này rất cần đáp án cụ thể và khoa học.

Việc không có cả Bùi Tiến Dũng lẫn Đoàn Văn Hậu khiến nửa trái của hàng thủ Việt Nam bị suy yếu nghiêm trọng. Ngoài ra, vắng Văn Hậu, ông Park cũng mất đi phương án có thể giúp ông điều chỉnh nhân sự dễ dàng ở phần bên trái này khi Văn Hậu có khả năng chơi trung vệ lệch trái, hậu vệ biên và biên thủ (wingback).

Còn riêng với chuyện thiếu Đỗ Hùng Dũng, chúng ta cũng đã thấy rõ sức mạnh tuyến giữa của Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào. Và suốt thời gian qua, ông Park thử nghiệm Đỗ Duy Mạnh trong các buổi tập ở vị trí tiền vệ phòng ngự hẳn là có lý do. Ông muốn gia cố sức tranh chấp cho khu vực này nhưng liệu rằng, các chấn thương của Bùi Tiến Dũng và Văn Hậu có làm ảnh hưởng đến toan tính mà ông đã theo đuổi bấy lâu nay hay không?

Chắc chắn, trước Saudi Arabia, Việt Nam sẽ tìm hướng tiếp cận cơ bản là phòng ngự phản công với hàng thủ 5 người. Đây là phương án Việt Nam vẫn áp dụng khi gặp đối thủ mạnh, mà gần đây nhất là UAE. Và nếu như phép thử Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự là khả thi, Việt Nam có thể vẫn chơi với hàng thủ 5 người mà vẫn có Duy Mạnh góp mặt trong vai trò tiền vệ phòng ngự mới mẻ hay không? Câu trả lời là có thể.

Đầu tiên, chúng ta phải trả lời câu hỏi ông Park cần thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự vì mục đích gì? Thực chất, sau khi vắng Hùng Dũng, các trận còn lại ở vòng loại thứ 2, tuyến giữa Việt Nam luôn bộc lộ những lỗ hổng khi đối diện đối thủ có trình độ kiểm soát bóng.

Chúng ta chưa mạnh về tranh chấp khi đối phương có bóng, và việc thiếu chất thép ở trung tuyến là thứ khiến ông Park Hang-seo chưa an tâm chút nào. Do đó, nhìn nhận thấy khả năng có thể chơi tiền vệ phòng ngự ở Duy Mạnh, ông Park đã mạnh dạn thử nghiệm nhằm tìm ra giải pháp chu toàn.

Quang Hải vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Y Kiện.

Nhưng bài toán lúc này lại khá hóc búa khi ông Park không có Bùi Tiến Dũng trong tay và dùng Duy Mạnh ở vai trò tiền vệ, ông sẽ có thay thế nào ở hàng thủ. Rồi kế đến là hệ thống ấy sẽ vận hành linh hoạt kiểu gì khi chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công? Nhiều người hẳn sẽ nghĩ chắc thử nghiệm này phải tạm dừng chờ đến khi ông Park hội đủ quân số, thì “dự án” Duy Mạnh mới có thể quay lại.

Song, trước Saudi Arabia, khả năng dùng Duy Mạnh ở hàng tiền vệ hoàn toàn có thể xảy ra. Đơn giản, trong tay ông Park đang có Thành Chung, trung vệ nhưng từng trải qua những năm tập chơi vị trí hậu vệ phải ở đội trẻ và cũng từng có trận chơi ở vị trí này khi mới lên đội một CLB Hà Nội.

Đội hình nào cho tuyển Việt Nam?

Xét trên lý thuyết, ông Park hoàn toàn có thể để Việt Nam xuất quân trong sơ đồ 5-3-2 với cụ thể các tuyến là: Trọng Hoàng - Thành Chung - Đình Trọng - Quế Ngọc Hải - Văn Thanh (hàng thủ); Tuấn Anh - Xuân Trường (hoặc Hoàng Đức) - Duy Mạnh (tiền vệ) và Quang Hải - Tiến Linh (tiền đạo)? Trong sơ đồ này, Quang Hải sẽ là cầu thủ cầu nối giữa Tiến Linh và hàng tiền vệ, được giao vai trò tự do.

Với cách bố trí này, cái mỏng manh của tuyến giữa có thể sẽ được khắc phục với vai trò số 6 dành cho Duy Mạnh và nhân sự ở hàng tiền vệ Việt Nam sẽ luôn ở mức tối thiểu 3 người với cự ly gần và dễ hỗ trợ nhau. Đó là còn chưa kể việc Quang Hải có thể bó về để tăng thêm quân số và cùng tạo thành các khối phong tỏa tuyến giữa chỉ có 2 người của Saudi Arabia. Trong khi đó, hàng thủ vẫn luôn duy trì được đủ 5 cầu thủ, tạo ra các kết nối để chống lại các pha khoét nách quen thuộc của Saudi Arabia.

Đó là khi chúng ta phòng ngự. Còn khi chúng ta có bóng và tổ chức lên bóng, sơ đồ này hoàn toàn có thể linh hoạt để trở lại với 3-4-3 quen thuộc hoặc 3-4-2-1. Để chuyển đổi thành các sơ đồ nói trên, Duy Mạnh sẽ lui về chơi vị trí trung vệ lệch phải và Thành Chung dạt ra chơi như một biên thủ (wingback), trong khi đó Trọng Hoàng dâng lên chơi như một hộ công bên phải. Cặp tiền vệ trung tâm lúc này sẽ là Tuấn Anh - Xuân Trường (hoặc Hoàng Đức).

Với lối bố trí này, khi Việt Nam không có bóng, Tuấn Anh luôn có vệ tinh rất tốt gánh đỡ cho anh trong cuộc chiến hứa hẹn gay cấn trước các tiền vệ của Saudi Arabia. Và cơ bản, nếu hàng tiền vệ tranh chấp tốt, đoạt lại được bóng, số nhân sự cũng như chất lượng nhân sự là đảm bảo hơn để việc triển khai bóng được an toàn khi Duy Mạnh góp mặt cùng Tuấn Anh, Xuân Trường (hoặc Hoàng Đức) và Quang Hải ở giai đoạn chuyển đổi. So sánh với việc chúng ta chỉ có Xuân Trường, Hoàng Đức, Quang Hải để triển khai bóng ở trận gặp UAE, rõ ràng giải pháp Duy Mạnh mang lại sự an tâm dù mới chỉ là trên lý thuyết.

Đó là còn chưa kể đến khả năng Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển đổi thành 4-1-4-1 để phòng ngự với Thành Chung là hậu vệ phải, Duy Mạnh án ngữ trước hàng thủ và sau lưng hàng tiền vệ, khu vực mà đối thủ rất thích khai thác. Với những biến đổi đa dạng như vậy, có thể nói ông Park sẽ có nhiều phương án tiếp cận trận cầu hơn khi Duy Mạnh chơi ở vị trí mới mẻ này.

Tuy nhiên, tất cả suy luận trên chỉ là lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực tế là rất xa vời mà đằng này, chưa chắc ông Park đã có chung lý thuyết như cách nghĩ đơn giản của chúng ta. Đó là còn chưa kể đến 2 câu hỏi rất quan trọng là “Duy Mạnh thể hiện trong vai tiền vệ thế nào trên sân tập kín?” và “Thành Chung có đảm bảo chơi tốt khi dạt ra biên?”.

Và hơn nữa, trong tay ông Park vẫn còn Đúc Huy, tiền vệ đúng nghĩa. Dùng tiền vệ đúng nghĩa và tiền vệ mới được chuyển đổi từ sân tập, tất nhiên sẽ có nhiều khác biệt. Nhưng chúng ta nên nhớ ông Park luôn là con người biết tạo bất ngờ. Biết đâu, suy luận này vô tình đồng điệu với quan điểm của ông, và chúng ta có thể được thấy một Duy Mạnh mới mẻ ở trận cầu rất được chờ đợi này?