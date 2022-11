HLV Park: So với 2002, Hàn Quốc hiện có nhiều cầu thủ xuất ngoại hơn

HLV Park Hang-seo gửi lời động viên tới HLV Paulo Bento và các cầu thủ ĐT Hàn Quốc trước thềm World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đưa ra đánh giá của mình về ĐT Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News.

“Tôi nghĩ HLV Paulo Bento đã tạo ra một đội bóng tốt và đưa đội tuyển lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu tốt ở kỳ World Cup tới. Tôi kỳ vọng điều đó giống như những CĐV Hàn Quốc”, HLV Park Hang-seo phát biểu trên tờ Chosun (Hàn Quốc).

“Trong 4 năm qua, HLV Paulo Bento đã làm tốt công việc của mình. Tôi hy vọng ông ấy và các cầu thủ sẽ gặt hái thành công ở World Cup 2022”, HLV Park chia sẻ.

“Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là World Cup 2022 khai mạc. Các cầu thủ Hàn Quốc cần phải phòng tránh chấn thương. Tôi mong Hàn Quốc sẽ cống hiến hết mình và mang lại niềm vui cho người dân ở quê hương tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức vào tháng 11”, HLV Park nói tiếp.

Ông Park là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Đó là giải đấu mà Hàn Quốc tạo bất ngờ lớn khi giành hạng 4 chung cuộc. “Nếu so sánh đội hình Hàn Quốc hiện tại với cách đây 20 năm thì lúc này, chúng ta có nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài hơn”, ông Park phát biểu.

Thực tế tại World Cup 2002, Hàn Quốc chỉ có vài cầu thủ thi đấu ở nước ngoài trong đó phải kể đến Ahn Jung-hwan, tiền đạo khoác áo CLB Perugia (Italy). Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi khi Hàn Quốc có nhiều cầu thủ tại các giải đấu lớn của châu Âu như Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolves), Kim Min-jae (Napoli), Lee Jae-sung (Mainz 05), Jeong Woo-yeong (SC Freiburg) và Lee Kang-in (Mallorca).

Trong số những cầu thủ nói trên, Son Heung-min là niềm hy vọng số một của tuyển Hàn Quốc. Cầu thủ 30 tuổi ghi 35 bàn trong 104 lần ra sân cho ĐTQG. Mùa trước, chân sút của Tottenham giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 23 bàn. Cúp thế giới 4 năm trước, anh xé lưới Đức và Mexico trên đất Nga.

Bên cạnh đó, trung vệ Kim Min-Jae của Napoli cũng được đánh giá cao. Tháng 10 vừa qua, Four Four Two đã xếp Kim Min-jae vào top 10 trung vệ hay nhất thế giới hiện tại bên cạnh những cầu thủ như Antonio Rudiger, David Alaba, Ruben Dias, William Saliba...

Tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay tại giải đấu ở Qatar. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng trận gặp ĐT Uruguay (24/11).

