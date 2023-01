HLV Park hy vọng Thái Lan không đổi chiến thuật

HLV Park Hang-seo khẳng định sẵn sàng chơi đôi công với tuyển Thái Lan nhưng cũng hy vọng HLV Polking không tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ.

Chia sẻ trong phòng họp báo, ông Park cho biết: "Một số người lo lắng sau trận lượt đi vì tuyển Việt Nam chịu bất lợi. Nhưng chúng tôi đến đây để chiến thắng và nỗ lực làm điều đó để dành tặng người hâm mộ. Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần rồi. Năm 2019, tôi đã đối đầu họ trên sân khách và giành chiến thắng. Tôi luôn tin có thể thắng trên sân Thái Lan.

Tôi nói nhiều lần rồi, dù là trận đầu tiên hay cuối cùng thì tôi luôn chuẩn bị giống nhau, nỗ lực giống nhau".

Nói về cầu thủ có cú đúp kiến tạo ở trận lượt đi, Theerathon Bunmathan, ông Park cho biết: "Rõ ràng nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ số 3.

Đó là cầu thủ trụ cột, dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Hiệp một, các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt nhưng hiệp hai có một số tình huống bỏ sót. Chúng tôi cũng đã có phương án phong toả Theerathon".

Nói về đấu pháp của Thái Lan, ông Park cho biết: "HLV Polking chắc cũng không muốn đá thủ hòa đâu. Họ quyết tâm thắng, vô địch bằng một trận thắng để tặng người hâm mộ".

Tôi không hiểu tại sao Thái Lan sử dụng ba trung vệ ở lượt đi, trước đó thường đá bốn hậu vệ. Có thể do áp lực sân khách, có thể do Việt Nam khiến họ phải thay đổi. Hi vọng trên sân nhà, Thái Lan cứ đá 4 hậu vệ như những trận trước, đừng đá 3 hậu vệ nữa. Nếu Thái chơi tấn công, chúng tôi cũng chơi tấn công".

Cuối cùng, ông Park nhấn mạnh trước trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam: "Trước tiên tôi xin cảm ơn tình cảm của người hâm mộ Hàn Quốc, quê hương của tôi. Trong thời gian tôi làm việc ở Việt Nam, tôi nhận được sự quan tâm, họ giúp tôi có động lực để hoàn thành tốt công việc của mình.

Tôi mong muốn sau này dù tôi không làm HLV trưởng nữa thì quan hệ Việt Nam giữa Hàn Quốc càng ngày càng lên tầm cao mới".

Cũng có mặt trong phòng họp báo là trung vệ Quế Ngọc Hải. Cựu thủ quân của tuyển Việt Nam cho biết: "Chúng tôi chỉ có thể nói là đã sẵn sàng, và sẽ bước vào trận đấu cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận cuối của HLV trưởng. Mục tiêu là thắng mà mang chức vô địch về cho người Việt Nam".

Chiều 16/1, HLV Park Hang-seo và một cầu thủ có thể đá chính ở trận chung kết lượt về tham dự họp báo ở sân Thammasat ở Bangkok. Giờ họp báo chính thức là 17h45, buổi tập làm quen sân diễn ra lúc 18h15.

Ban tổ chức nước chủ nhà tổ chức theo cách thức của LĐBĐ châu Á, thay vì họp báo vào buổi trưa như các trận đấu trước đó thì sẽ được đẩy xuống trước buổi tập tập chính để các đội thuận tiện di chuyển từ nơi lưu trú đến địa điểm tổ chức.

Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1.