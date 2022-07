HLV Park Hang-seo xuất hiện trong chương trình có MC Yoo Jae Suk

Trong kỳ nghỉ ở quê nhà, HLV Park Hang-seo tham gia một chương trình truyền hình và gặp gỡ Yoo Jae Suk, người được gọi là MC quốc dân của Hàn Quốc.

HLV Park trở thành khách mời của chương trình truyền hình đang khá nổi tiếng ở Hàn Quốc có tên "You Quiz On The Block". Tại đây, ông trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, Cho Sae Ho và kể về những kỷ niệm khi làm việc ở Việt Nam.

Yoo Jae Suk được coi là "MC quốc dân" của Hàn Quốc, là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Tên tuổi của Yoo Jae Suk gắn chặt với thành công của nhiều chương trình truyền hình. Nam MC được khán giả yêu mến vì tính cách tốt bụng, chăm chỉ và lối sống trong sạch.

"Thời gian đầu, việc nhớ tên cầu thủ Việt Nam rất khó", "Tôi thay đổi phương pháp tập luyện để phù hợp với cầu thủ Việt Nam"... là một số câu mà HLV Park đã nói trong chương trình. Ngoài ra, ông còn nói về nhiều kỷ niệm, cảm xúc khó quên khác.

Ông Park chia sẻ về những kỷ niệm khi làm HLV ở các đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, HLV Park vẫn nghỉ ngơi ở Hàn Quốc. Hôm 20/6, ông cùng vợ trở về nước để tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi cho mẹ mình.

Đây là kế hoạch mà ông Park lên kế hoạch từ lâu. Sinh nhật 100 tuổi của bà Park Sun-jung là dịp quan trọng với hai vợ chồng HLV tuyển Việt Nam. Vì vậy sau khi thu xếp công việc, họ nhanh chóng về nước.

Sau khi tổ chức mừng thọ cho mẹ, HLV Park sẽ ở lại quê nhà có việc riêng. Sau khi thu xếp hết việc cá nhân ở Hàn Quốc, ông sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Dự kiến, thời gian ông trở lại là đầu tháng 7.

Thời gian sắp tới, HLV Park chỉ sẽ chịu trách nhiệm ở tuyển Việt Nam. Sau SEA Games 31, ông bàn giao lại công việc cho người kế nhiệm là Gong Oh-kyun.