HLV Park Hang-seo ở hậu trường game show giải trí ăn khách

Naver đưa tin mới đây "siêu cò" bóng đá Lee Dong Jun của Hàn Quốc đã chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên Han Ji Min chụp hình kỷ niệm với HLV Park Hang-seo. Cả hai là khách mời trên show You Quiz on the Block.

Theo đại diện của chương trình, Han Ji Min và Park Hang-seo đã hoàn thành việc ghi hình show vào ngày 22/6. Phân đoạn quay của cả hai dự kiến được phát sóng vào ngày 6/7. You Quiz on the Block là chương trình giải trí ăn khách của Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của MC Yoo Jae Seok và MC Jo Se Jo.

Theo Naver, HLV Park Hang-seo được yêu mến khi dẫn dắt thành công đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Ông được coi là cầu nối ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Nhờ việc Park Hang-seo làm huấn luyện viên, khán giả xứ kim chi cũng quan tâm và ủng hộ cho bóng đá Việt Nam hơn.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Han Ji Min gây chú ý khi trở lại trong bộ phim truyền hình Our Blues. Nhân vật Lee Young Ok của Han Ji Min là cô gái từng trải, có vẻ ngoài tươi sáng, thân thiện. Cô từng đi qua nhiều vùng đất rồi cuối cùng chọn đảo Jeju là nơi dừng chân. Công việc chính của Young Ok là thợ lặn thu hoạch hải sản và rong biển. Ban đêm, cô điều hành quán bar.

Young Ok không được lòng nhiều già làng tại đảo bởi tính cách cô có phần lẳng lơ, thiếu sự hòa nhập và luôn giữ nhiều bí mật. Tuy nhiên, trong lòng Park Jeong Joon (Kim Woo Bin), Young Ok là cô gái đặc biệt. Han Ji Min được khen nhập vai, diễn xuất tự nhiên. Vẻ ngoài trẻ trung, hack tuổi của nữ diễn viên là điểm cộng cho nhân vật.

Han Ji Min sinh năm 1982, trở nên nổi tiếng với vai nữ y Shin Bi trong Nàng Dae Jang Geum phát sóng năm 2003. Sau đó, cô trở thành diễn viên chính trong các tác phẩm truyền hình của Hàn Quốc và giành được nhiều giải thưởng uy tín. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án gây tiếng vang như Hoàng tử gác mái, Hyde, Jekyll and I, Cain and Abel, Miss Baek…

Năm 2018, Han Ji Min tham gia dự án điện ảnh Miss Baek. Vai diễn của nữ diễn viên được đánh giá cao. Cô thể hiện tốt chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Đây cũng là vai diễn thay đổi sự nghiệp của Han Ji Min khi mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh - lễ trao giải được mệnh danh là "Oscar của Hàn Quốc".

Về đời tư, Han Ji Min kín tiếng. Cô được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất và đời tư thanh sạch, không có bê bối.