HLV người Anh: ‘Đá luân lưu với Pháp không phải điều quá bất lợi’

Tuyển Anh sắp bước vào trận đấu quan trọng với Pháp ở tứ kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 11/12. Trước trận, Zing có cuộc phỏng vấn với ông Nick Harvey, cựu HLV thể lực các đội tuyển trẻ Anh, hiện làm việc tại Việt Nam cho CLB Phố Hiến.

Từng phụ trách mảng thể lực ở các cấp U21, U20 và U19 Anh, Nick là thầy cũ của hàng loạt tuyển thủ Anh đang dự World Cup 2022 như Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Mason Mount hay Jordan Pickford. Ông cũng là cộng sự cũ của HLV Gareth Southgate.

Qua nhiều năm chứng kiến màn trình diễn của tuyển Anh, Nick tin rằng đội nhà đang tiến bộ và họ cần những chiến thắng trước các đội bóng lớn (như Pháp) để khẳng định tầm vóc.

- Tuyển Anh thể hiện những bộ mặt khác nhau từ vòng bảng qua vòng 16 đội, ông đánh giá thế nào về lối chơi của đội? Tuyển Anh hoa mỹ hay thực dụng?

- Nick Harvey: HLV Southgate cùng BHL xây dựng được một đội tuyển Anh thi đấu theo nhiều phong cách khác nhau để ứng phó với từng đối thủ. Có thể việc đội để thủng lưới 2 bàn trong trận mở màn phần nào gây thất vọng, nhưng BHL chắc cũng hài lòng với chuỗi 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới sau đó.

Tuyển Anh từng có thời điểm hoán đổi sơ đồ từ 4 thành 3 hậu vệ. Hãy cùng chờ xem “Tam sư” có làm vậy trong trận gặp Pháp hay không. Tôi cho rằng hàng thủ 4 người của tuyển Anh vẫn đang vận hành tốt và không cần phải thay đổi.

Mặt trận tấn công của Anh cũng rất mạnh với các cầu thủ giàu tốc độ, có kỹ thuật cá nhân tốt như Saka, Foden, Grealish, Rashford hay Sterling. Tuyến giữa của đội có sự cân bằng, với Bellingham giàu năng lượng, Henderson dày dặn kinh nghiệm, và Declan Rice chơi rất chắc chắn. Dĩ nhiên, ta không thể quên Harry Kane, khi anh vừa là một chân sút đáng gờm, có thể làm cầu nối với các cầu thủ ở tuyến giữa hay ngoài biên.

- Nhìn vào màn trình diễn của 2 đội từ đầu giải, ông thấy đội nào khỏe hơn (về mặt thể chất)?

- Tôi cho rằng 2 đội đều hưởng lợi từ kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông này. Khác với việc vừa phải kết thúc một mùa giải cam go như những kỳ trước, thời điểm hiện tại các cầu thủ đều sung sức và thanh thoát hơn. Cả Anh lẫn Pháp đều sở hữu tuyển thủ có thể hình lý tưởng, những chân chạy cánh đầy tốc độ và cầu thủ giàu năng lượng ở giữa sân. Thật khó để nói xem đội nào mới khỏe hơn!

Trong thời điểm hiện tại, tuyển Pháp thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt do chấn thương. Hy vọng tuyển Anh có thể tận dụng được điều đó. Nhưng dù thiệt quân như vậy, lực lượng Pháp vẫn thực sự đáng gờm!

- Tuyển Anh có đang dựa vào ngôi sao nào không? Đâu là cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất đội tuyển lúc này?

- Tôi không nghĩ vậy. Tuyển Anh hiện có chiều sâu lực lượng và tinh thần tập thể rất tốt. Nếu phải lựa chọn cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất, tôi sẽ chọn Harry Kane. Ngoài cậu ấy, thì Jordan Henderson và Raheem Sterling cũng là những thành viên có tiếng nói. Tôi cũng biết HLV Southgate là người rất giỏi trong việc xây dựng tinh thần đồng lòng, đoàn kết cho cả tập thể.

- Ông nghĩ sao về vai trò của Harry Kane?

- Kane đóng vai trò rất quan trọng cả trong việc đóng góp lối chơi chung cũng như săn bàn. Kane cũng có khả năng làm thủ lĩnh và thi đấu tốt trong thời điểm bị áp lực. Đó đều là những yếu tố then chốt tuyển Anh cần để vào chung kết.

- Tuyển Anh chuẩn bị nhiều năm cho việc gặp đương kim vô địch Pháp. Ông có tin Anh có cơ hội vào bán kết?

- Trận tứ kết tới đây sẽ là cuộc đấu cam go giữa 2 đối thủ cân tài cân sức. Có lẽ trận đấu chỉ có thể được định đoạt nhờ một tình huống tỏa sáng cá nhân. Đây sẽ là bài test rất lớn để đánh giá bước tiến của tuyển Anh trong những năm gần đây.

Tôi thấy “Tam sư” giờ phải chứng minh rằng họ có thể đánh bại các đội bóng lớn một cách đều đặn trong các trận đấu quan trọng nhất. Với tư cách là một fan trung thành, tôi đặt trọn niềm tin của mình vào tuyển Anh.

- Đương nhiên tuyển Pháp cũng hiểu rõ tuyển Anh. Hàng thủ Anh có đủ chắc chắn để ngăn ngôi sao Mbappe?

- Ai cũng biết Mbappe là cầu thủ hàng đầu thế giới với tốc độ và kỹ thuật cá nhân siêu việt. Vì thế, hàng thủ của tuyển Anh phải thi đấu ở phong độ cao nhất, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải của Kyle Walker.

Nhưng điều đó không có nghĩa là các hậu vệ còn lại, hay tiền vệ trụ Declan Rice, được phép chơi chủ quan. Họ phải duy trì phong độ cao để hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Để ngăn chặn Mbappe hay các ngòi nổ khác của tuyển Pháp, cả tập thể “Tam sư” sẽ phải nỗ lực hết khả năng.

- Liệu tuyển Anh có thể chơi phòng ngự phản công? Nếu phải vào loạt luân lưu, đây có phải bất lợi? Nếu đá trong 120 phút, Anh hay Pháp sẽ bất lợi hơn?

- So với các đối thủ trước, tuyển Pháp có chất lượng hơn hẳn. Vì thế, tuyển Anh khó có thể kiểm soát trận đấu như những trận trước. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để 3 cầu thủ tuyến trên tận dụng được khoảng trống mà Pháp để lại.

Qua nhiều năm theo dõi tuyển Anh, tôi chỉ mong trận đấu đừng bước vào loạt luân lưu. Tuy nhiên, trên thực tế, “Tam sư” chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản này. Nếu điều đó xảy ra, tôi cũng không cho đó là điều bất lợi.

- Cầu thủ Anh thế hệ hiện tại có kỹ thuật không kém các đội hàng đầu, so với ngay cả Pháp. Đã đến lúc kết thúc lối đá "kick and rush" (chạy và sút)?

- Đúng vậy! Với tôi, “kick and rush” giờ chỉ là quá khứ! Suốt 10-15 năm vừa qua, các dự án như England DNA, hay Dự án Cầu thủ Ưu tú (EPL Elite Player Performance) hoàn toàn thay đổi cách thức đào tạo cầu thủ từ các lứa trẻ. Triết lý England DNA đòi hỏi cầu thủ chơi bóng tốt qua ở khu vực trên sân, cũng như xử lý tình huống tốt trong không gian hẹp, với sức ép lớn.

Trong khi đó, Dự án Cầu thủ Ưu tú chú trọng việc phát triển toàn diện và lâu dài cho cầu thủ ở mọi khía cạnh: kỹ thuật, chiến thuật, thể chất và tinh thần. Thế hệ các cầu thủ như Phil Foden, Mason Mount, Bukayo Saka hay Jude Bellingham đều trải qua những quá trình đào tạo như thế.

- Ông từng phát biểu rằng bóng đá Anh đào tạo trẻ tốt nhất thế giới nhiều năm qua. World Cup 2022 liệu có là lời khẳng định cho điều đó?

- Tôi cho rằng bóng đá Anh đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo trẻ và đào tạo HLV. Nhờ đó mà chúng tôi hái quả ngọt trong thời gian gần đây. Ngoài việc tuyển Anh thi đấu thành công thì các cầu thủ “cây nhà lá vườn” thi đấu xuất sắc tại giải Ngoại hạng Anh và các giải đấu hàng đầu châu Âu khác.

Tôi nghĩ các quốc gia lân cận cũng có những chương trình tương tự và đạt được thành công tương xứng. Như Bồ Đào Nha chẳng hạn, họ cũng đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng.

- Nếu Anh có thể thắng Pháp, ông có tin tuyển Anh có thể vô địch?

- Cứ phải giải quyết từng trận một! Đương nhiên, nếu vượt qua thử thách mang tên Pháp thì sự tự tin của Anh sẽ lên cao. Tuy nhiên, các đội tuyển mạnh khác như Bồ Đào Nha hay Argentina vẫn còn thi đấu nên cơ hội vẫn chia đều cho các đội.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi đều để lại dấu ấn đậm nét. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019