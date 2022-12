HLV Morocco mơ vô địch World Cup

Hôm 10/12, Morocco đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu của Youssef En-Nesyri cuối hiệp một. Đội bóng châu Phi hiện chỉ còn cách chung kết World Cup một trận.

Phát biểu sau trận thắng Bồ Đào Nha, HLV Walid Regragui cho biết: "Điều quan trọng đối với các thế hệ tương lai là chúng tôi đã chứng tỏ rằng một đội bóng châu Phi có thể vào bán kết World Cup hay thậm chí là chung kết. Tại sao không?".

"Ba hoặc bốn trận trước, tôi được hỏi liệu chúng tôi có thể vô địch World Cup hay không và tôi nói 'tại sao không?'. Chúng tôi có thể mơ. Tại sao chúng tôi không mơ về chức vô địch World Cup. Bạn không mất bất cứ thứ gì để có ước mơ như vậy. Các đội châu Âu đã quen giành chức vô địch World Cup. Vì vậy, chúng tôi phải cố gắng đạt được vị trí đó và vượt lên chính mình", thuyền trưởng Morocco nói.

Morocco bất bại cả 5 trận tại Qatar và chỉ thủng lưới một bàn. Họ lần đầu tiên sau 36 năm vượt qua vòng loại trực tiếp với vị trí nhất bảng. Đại diện châu Phi đánh bại nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 16 đội trước khi hạ nhà vô địch châu Âu 2016 Bồ Đào Nha ở tứ kết.

Để góp mặt tại chung kết, Morocco sẽ phải vượt qua đương kim vô địch Pháp sau khi đội bóng này giành chiến thắng 2-1 trước Anh.

"Thông điệp mà tôi đang cố gắng gửi đến các cầu thủ là hãy tự tin ra sân cống hiến mọi thứ và không hối tiếc. Họ đã tin tôi. Tất nhiên, thật tuyệt khi được đến World Cup, được chơi 3 trận vòng bảng. Chúng tôi có những cầu thủ ưu tú và có thể vô địch World Cup. Đôi khi, chúng tôi phóng đại mọi thứ nhưng Morocco thực sự tin vào điều đó và giờ đây chúng tôi đã cho thấy đội bóng có thể chinh phục đẳng cấp này" HLV Regragui nói.

Chiến thắng tứ kết của Morocco có công không nhỏ từ thủ môn Yassine Bounou khi anh thực hiện nhiều pha cứu thua ấn tượng trước các cú dứt điểm của Joao Felix và Cristiano Ronaldo.

Thủ môn của Sevilla được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Anh nói: "Như huấn luyện viên của chúng tôi đã nói, chúng tôi ở đây để thay đổi tâm lý. Chúng tôi phải thoát khỏi cảm giác tự ti này. Thế hệ sau chúng tôi giờ sẽ biết rằng các cầu thủ Morocco có thể tạo nên những điều kỳ diệu".

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019