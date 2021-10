HLV Minh Phương thay Trần Minh Chiến dẫn dắt Bà Rịa - Vũng Tàu

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp quản vị trí mà ông Chiến để lại ở CLB Bà Rịa - Vũng Tàu tại giải hạng Nhất (V.League 2).

Theo tìm hiểu của Zing, Minh Phương sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) từ mùa giải 2022. Việc này được dự đoán khi ông Minh Chiến được mời làm HLV trưởng CLB TP.HCM.

HLV Minh Phương xác nhận với Zing thông tin này. Ông sẽ tiếp quản đội bóng trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Minh Phương sẽ dẫn dắt đội bóng thứ tư trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Mai Anh.

Minh Phương có bằng HLV loại Pro do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấp. Cựu tiền vệ CLB Long An từng dẫn dắt CLB Long An (2017), CLB Đà Nẵng (2018), CLB Bình Phước (2019), trợ lý CLB TP.HCM (2020-21).

Sự nghiệp cầm quân của HLV Minh Phương khá trắc trở khi không thể giúp CLB Long An trụ hạng sau scandal của đội bóng năm 2017. Cựu cầu thủ sinh năm 1980 quá sức khi thay vai trò của HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Minh Phương đã tích lũy kinh nghiệm trong 2 năm vừa qua, lãnh đạo CLB BR-VT đặt niềm tin vào trí lực của nhà vô địch AFF Cup 2008. Việc bổ nhiệm sẽ sớm được chủ tịch CLB, ông Đinh Hồng Vinh công bố.

Hai mùa giải làm trợ lý ở CLB TP.HCM, Minh Phượng hỗ trợ cho HLV Chung Hae-seong và ông Alexandre Polking. Thử thách tiếp theo của anh sẽ là lèo lái CLB BR-VT.

Đội bóng có biệt danh "ó biển" sở hữu một sân vận động có mặt cỏ chất lượng với khoảng 8.000 chỗ ngồi. Dưới thời HLV Minh Chiến, CLB BR-VT luôn là đội bóng mạnh, từng giành ngôi á quân V.League 2 mùa giải 2020.