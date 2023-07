HLV làm việc tại World Cup nữ 2023 tố bị nợ lương 7 tháng

Cho đến nay, tổng thời gian ông làm không công cho tuyển nữ Nigeria đã lên tới 7 tháng. Được biết cách đây 3 tuần, ông Waldrum từng bị nợ 14 tháng lương. Nhưng ông đã được chi trả một nửa, con số còn lại là 7 tháng. Số tiền ước tính NFF còn thiếu HLV này là 70.000 USD (lương 10.000 USD /tháng).

Nhà cầm quân người Mỹ đã từng thông cảm cho NFF. Nhưng đến khi ông biết cơ quan này nhận về hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD từ FIFA nhưng vẫn “ỉm” đi tiền lương thì ông phải lên tiếng.

“Vào tháng 10/2022, mỗi liên đoàn bóng đá đã nhận được 960.000 USD . Đây là số tiền FIFA cấp để các đội tuyển chuẩn bị cho World Cup. Vậy số tiền đó đi đâu? Cách đây khoảng 3 tuần, tôi bị nợ 14 tháng lương, sau đó họ đã trả 7 tháng lương”, HLV Waldrum nhấn mạnh.

NFF cũng xác nhận thông tin trên. Nhưng Dawaki Rangers, Giám đốc Truyền thông của NFF, vẫn có ý trách Waldrum vì ông làm mất hình ảnh của Liên đoàn cũng như tuyển nữ Nigeria: “NFF không phủ nhận việc mắc nợ HLV Waldrum. Nhưng chúng tôi đang nỗ lực để trả lương cho ông ta".

"Tại thời điểm này, vấn đề giữa Waldrum và NFF không nên được nói ra vì World Cup chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa. Công việc của ông ấy nên là lựa chọn cầu thủ. Việc nợ lương không nên là trọng tâm. Điều mà tuyển nữ cần lúc này là sự chuẩn bị tốt nhất và mọi sự hỗ trợ cần thiết để họ có thể cống hiến hết mình tại World Cup".

"Mọi người nên thể hiện vai trò của mình, NFF, Waldrum và thậm chí cả các cầu thủ để họ có thể mang lại nụ cười cho người hâm mộ. Các tuyển thủ không nên bị phân tâm ở thời điểm này. Nên nhớ, họ đã không tập luyện cùng nhau trong khoảng hai tuần qua", Rangers chia sẻ.

Nhưng theo HLV Waldrum, NFF không chỉ nợ lương ông mà còn không trả tiền các tuyển thủ khi họ khoác áo đội tuyển. Ông nói: “Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ chưa được trả lương suốt hai năm trước. Đó là khi chúng tôi thi đấu loạt trận mùa hè ở Mỹ... Thật là một trò hề”.

