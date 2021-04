'HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt CLB Hà Nội là thách thức'

Tiền vệ Đinh Thanh Trung cho rằng huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc phải đối diện khó khăn khi tiếp quản CLB Hà Nội đang trong giai đoạn bất ổn lực lượng.

"Tôi mừng và lo khi nghe tin thầy Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm làm HLV CLB Hà Nội. Mừng vì thầy chuẩn bị tái xuất V.League. Khi HLV Phúc rời cương vị ở CLB Sài Gòn, ông luôn chờ đợi ngày trở lại. Trong khi đó, tôi lo vì HLV Phúc dẫn dắt CLB Hà Nội lúc này là thách thức", Đinh Thanh Trung chia sẻ với Zing.

"HLV Phúc tiếp quản CLB Hà Nội trong bối cảnh CLB này gặp khó về lực lượng. Nhiều trụ cột của họ đang dưỡng thương. HLV Phúc là người thầy có trình độ và tâm huyết. Tôi tin thầy sẽ thành công trên cương vị mới. CLB Hà Nội chính là môi trường tốt nhất để HLV Phúc phát huy khả năng.

Trước đây, HLV Phúc xây dựng CLB Quảng Nam theo lối chơi tương đồng CLB Hà Nội. Dù vậy, một số rào cản khiến tham vọng này không thể thực hiện. CLB Hà Nội là tập thể mạnh và có chiều sâu. Cách huấn luyện của thầy Phúc sẽ phù hợp cho bản sắc của CLB Hà Nội", Thanh Trung nói tiếp.

HLV Hoàng Văn Phúc tái xuất V.League sau khi rời CLB Sài Gòn đầu V.League 2020.

Thanh Trung từng sát cánh cùng HLV Hoàng Văn Phúc ở CLB Quảng Nam. Mùa 2017, CLB Quảng Nam vô địch V.League, sau đó Thanh Trung đoạt giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2017. Hiện tại, cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ vai trò đội trưởng CLB Quảng Nam.

Chiều 4/4, ông Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm chức giám đốc kỹ thuật, kiêm HLV tạm quyền CLB Hà Nội. Trước đó, HLV Chu Đình Nghiêm xin rút lui sau chuỗi trận đi xuống về thành tích của đội bóng thủ đô.

BLV Quang Tùng nhận định HLV Hoàng Văn Phúc là phương án phù hợp cho CLB Hà Nội. Kinh nghiệm và tiếng nói của HLV Phúc hứa hẹn giúp đội bóng thủ đô vượt qua giai đoạn khó khăn. Về tương lai lâu dài, CLB Hà Nội nhiều khả năng tìm phương án thay HLV Phúc sau mùa giải 2021.

"HLV Hoàng Văn Phúc từng dẫn dắt một loạt CLB ở V.League, do đó yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh và am hiểu không cần bàn cãi. HLV Phúc cũng có nhiều năm làm việc trong hệ thống của CLB Hà Nội, do đó yếu tố bản sắc vẫn được đảm bảo", BLV Quang Tùng trao đổi cùng Zing.

Về thách thức của CLB Hà Nội lúc này, BLV Quang Tùng phân tích: "Vấn đề lớn nhất của CLB Hà Nội lúc này chính là tinh thần. Tân HLV CLB Hà Nội cần chấn chỉnh điều đó để tránh sa lầy ở V.League. Bộ khung của CLB Hà Nội đang ổn định, nhưng không phải không có điểm yếu. HLV Hoàng Văn Phúc có thời gian quan sát trước khi được bổ nhiệm, do đó sẽ biết cần khắc phục điểm nào"

Sau trận hòa CLB Hà Tĩnh 1-1 và thua CLB Đà Nẵng 0-2, CLB Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 6, kém đội dẫn đầu HAGL 6 điểm. Vòng 8 V.League 2021, CLB Hà Nội đụng độ CLB Viettel.