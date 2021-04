HLV Hansi Flick tuyên bố rời Bayern Munich

Chiến lược gia người Đức tuyên bố rời sân Allianz Arena cuối mùa giải vì không giải quyết được mâu thuẫn với Giám đốc Kỹ thuật Hasan Salihamidzic.

Tối 17/4 (giờ Hà Nội), HLV Hansi Flick tuyên bố với Sky Germany: "Hôm nay, tôi đã có lời trước toàn đội, cũng như thông báo với CLB ngay sau khi Bayern Munich để thua PSG tại Champions League, rằng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa. Điều quan trọng là cả đội đã lắng nghe. Tôi vô cùng biết ơn khi được đồng hành cùng mọi người".

Theo nhà báo Fabrizio Romano, sau khi rời sân Allianz Arena, HLV Flick sẽ nắm quyền tại tuyển Đức thay Joachim Loew. Ông Loew đã tuyên bố chia tay "Die Mannschaft" sau khi EURO kết thúc. Với thành công trong 18 tháng qua cùng Bayern Munich, HLV Flick được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho nhà vô địch World Cup 2014.

HLV Hansi Flick giúp Bayern Munich giành cú ăn ba mùa giải trước. Ảnh: Reuters.

Về phần Bayern Munich, họ sẽ nhắm Julian Nagelsmann, HLV hiện tại của Leipzig, làm ứng cử viên số một cho ghế thuyền trưởng. Tuy nhiên, việc thuyết phục chiến lược gia trẻ người Đức không hề đơn giản. HLV Nagelsmann từng khẳng định giữa ông và người đại diện chưa có liên hệ gì với đội chủ sân Allianz Arena.

HLV Flick đảm nhận vị trí thuyền trưởng của Bayern Munich hồi tháng 11/2019. Trong mùa giải đầu tiên, chiến lược gia 56 tuổi giúp đội chủ sân Allianz Arena giành cú ăn ba Bundesliga, DFB-Pokal và Champions League. Sau đó, ông đưa "Hùm xám" giành thêm FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Đức.

AS tiết lộ lý do cựu trợ lý tuyển Đức rời Bayern Munich xuất phát từ mâu thuẫn không thể hòa giải với Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic. Giám đốc Điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã can thiệp, nhưng chỉ có thể giúp tình hình tạm thời dịu lại.

Trong mùa giải năm nay, Bayern Munich vẫn duy trì phong độ tại Bundesliga và nhiều khả năng tiếp tục đăng quang ngôi vương. Tuy nhiên, họ phải dừng bước tại tứ kết Champions League khi chạm mặt đối thủ duyên nợ PSG.