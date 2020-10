HLV Hàn Quốc: 'Vô địch hay không, không quan trọng'

Sau trận hòa 0-0 với CLB Sài Gòn ở vòng 3 giai đoạn hai, CLB TP.HCM đã thua đội đầu bảng 10 điểm và gần như không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch V.League.

"Tôi chưa từng nói mục tiêu của CLB TP.HCM là vô địch V.League. Chúng tôi chỉ cố gắng chơi hết sức, chơi 100% khả năng. Vô địch hay không vô địch không quan trọng, tôi mong cầu thủ sẽ chơi tốt bằng sức mạnh tập thể", ông Chung Hae-seong chia sẻ sau trận đấu.

Nhận xét về trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng: "1 điểm giúp các học trò của tôi tự tin hơn sau chuỗi 3 trận thất bại. Giai đoạn vừa qua rất khó khăn, cầu thủ bị tâm lý, chấn thương nên hy vọng sắp tới cầu thủ của tôi sẽ thoải mái hơn".

HLV CLB TP.HCM không muốn nói nhiều về khó khăn mà mình phải đối mặt vào lúc này. Ông Chung tỏ ra căng thẳng và áp lực khi bị hỏi liên tục về phong độ của bộ đôi tuyển thủ Costa Rica mà đội bóng mang về. Ông suy nghĩ và hít thở một hơi sâu trước khi đưa ra lời lý giải.

"Ai quyết định mua cầu thủ cũng là quyết định của CLB. Nếu họ đến đây từ đầu mùa thì có lẽ mọi chuyện tốt hơn. Ortiz và Ariel gia nhập vào thời điểm khó khăn nên tôi không muốn đánh giá nhiều, làm như vậy có thể không chính xác. Tôi là người chịu trách nhiệm khi sử dụng họ. Năm nay thật sự thiếu may mắn", ông nói.

CLB TP.HCM (áo trắng) khó có cơ hội giành ngôi vô địch V.League 2020. Ảnh: Lê Minh.

Ông Chung không muốn đổ lý do chấn thương của cầu thủ là do tập trên mặt sân cỏ nhân tạo quá nhiều. Hôm nay, đến lượt tiền vệ Seo Yong-duk phải rời sân bằng cáng với một chấn thương chưa rõ lý do. Ông Chung thừa nhận mưa nhiều ảnh hưởng đến các sân tập ở TP.HCM.

Trận derby giữa CLB Sài Gòn với CLB TP.HCM kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Với chiến thắng trước Bình Dương ở trận đấu cùng giờ, CLB Viettel tạo ra khoảng cách 3 điểm với đoàn quân ông Vũ Tiến Thành. Họ cũng bỏ lại á quân V.League 2019 với 10 điểm cách biệt (31 và 21 điểm).

CLB TP.HCM sẽ làm làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh ở lượt trận thứ 4 giai đoạn 2 của V.League. Trong khi đó, CLB Sài Gòn sẽ lên Pleiku làm khách trước HAGL vào ngày 25/10.

Bảng xếp hạng tạm thời sau lượt trận đầu tiên của vòng 4 ở giai đoạn hai. Ảnh: Minh Phúc.