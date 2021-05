HLV Hàn Quốc được mời dẫn dắt CLB nữ Hà Nội

Ông Jong Song-jon được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội mới dẫn dắt đội Hà Nội Watabe I, đi cùng HLV Hàn Quốc là chuyên gia phân tích Park Ji-un.

Tin từ công ty đại diện của HLV Park Hang-seo cho biết họ vừa hoàn thành thêm một thương vụ đưa HLV Hàn Quốc sang Việt Nam. Ông Jong sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng Hà Nội Watabe 1 từ ngày 1/5-31/12/2021.

Ông Jong từng có nhiều năm làm HLV trưởng tuyển U20 nữ Hàn Quốc và dẫn dắt tuyển nữ quốc gia xứ kim chi từ 2010-2018. Ông đưa Incheon Hyundai Steel Red Angles vô địch Women K-League 2020 trong năm đầu tiên làm việc.

HLV Jong song-chon của tuyển nữ Hàn Quốc.

Nhà cầm quân này sinh năm 1971, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ông khá thành công khi trên con đường làm HLV các đội nữ của Hàn Quốc với 2 lần dự Asian Games và 4 lần dự các kỳ World Cup bóng đá nữ.

HLV Jong sẽ làm việc trong 6 tháng, sau đó tùy tình hình mà hai bên kết hợp với nhau trong tương lai dài hạn. Đây là sự thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội với đối tác Hàn Quốc.

Trong thư mời được gửi đi, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội sẽ chịu toàn bộ chi phí về lương, phụ cấp, chi phí phát sinh liên quan đến phòng ngừa Covid-19 và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Đi cùng với HLV trưởng là chuyên gia phân tích Park Ji-un do Liên đoàn Bóng đá Hà Nội đứng ra mời. Lương của ông Park do phía đối tác Hàn Quốc trả, các chi phí còn lại do do Liên đoàn có trách nhiệm lo liệu.

Ông Jong và ông Park vẫn chưa có đủ giấy tờ nhập cảnh. Trong khi đó, giải VĐQG nữ dự kiến khởi tranh trong tháng 5 nhưng đã bị hoãn vô thời hạn do dịch Covid-19.