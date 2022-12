HLV Deschamps: Ít ai ngờ Morocco vào được bán kết World Cup

"Lịch sử của những nhà đương kim vô địch đều khá tiêu cực ở giải đấu kế tiếp nên chúng tôi có thể hài lòng vì đã thay đổi được xu hướng đó. Đây là một điều tốt. Chúng tôi đã vào đến bán kết nhưng trận đấu tiếp theo rất quan trọng. Ít ai ngờ Morocco vào được đến bán kết World Cup. Nhưng những gì họ thể hiện không còn là điều ngạc nhiên nữa. Họ xứng đáng", HLV Deschamps nói ở buổi họp báo sau trận.

Thuyền trưởng tuyển Pháp bước vào buổi họp báo với niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khi học trò của ông vượt qua thử thách khó nhằn mang tên tuyển Anh ở tứ kết.

Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud lập công giúp Pháp thắng Anh với tỷ số 2-1 rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), thắp tiếp hy vọng Pháp trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup sau 60 năm.

"Thật tuyệt vời, đây là trận đấu lớn. Chúng tôi đã đối đầu với một đội tuyển Anh tuyệt vời, mạnh mẽ về kỹ thuật và thể chất. Tôi rất vui khi các cầu thủ lại vào vòng 4 đội mạnh nhất. Trong những khoảnh khắc này, tôi ước gì thời gian có thể dừng lại một chút", HLV Deschamps vui mừng nói.

"Đêm nay, chúng tôi sẽ tận hưởng chiến thắng. Chúng tôi đã có một chút may mắn dù hai lần bị thổi phạt đền. Chúng tôi nỗ lực giữ vững lợi thế trận bằng cả trái tim và lòng dũng cảm", nhà cầm quân 54 tuổi nói.

Trong hành trình tìm kiếm chức vô địch World Cup thứ hai cùng tuyển Pháp, HLV Deschamps bị đặt dấu hỏi về tương lai. Hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối năm nhưng ông chưa muốn đề cập đến vấn đề này. Thuyền trưởng tuyển Pháp cho biết sẽ quyết định tương lai sau trận bán kết.

Pháp sẽ đối đầu Morocco lúc 2h ngày 15/12 (giờ Hà Nội). Đội bóng châu Phi giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để lần đầu tiên góp mặt ở bán kết.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tới. Có thể Morocco không phải là đội được mong đợi ở vòng đấu này nhưng họ chỉ thủng lưới một bàn, vượt qua những đối thủ mạnh để góp mặt tại đây", HLV Deschamps nói.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019