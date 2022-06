HLV Darby: 'Gặp U23 Saudi Arabia dễ hơn Nhật Bản'

Saudi Arabia, Nhật Bản và UAE sẽ là ba đối thủ có thể gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết giải châu Á.

Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng những gì quan trọng nhất trong các giải đấu bóng đá là kết quả cuối cùng. Tối 8/6, U23 Việt Nam phải thắng Malaysia mới có cơ hội vượt qua vòng bảng. Họ cũng cần trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và Thái Lan có kết quả thắng thua.

Dự đoán của tôi đã đúng, khi cả U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đều thắng. Giờ thì đội bóng của HLV Gong Oh-kyun sẽ phải chờ xem đâu là đối thủ của họ ở tứ kết.

Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục có trận đấu xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Nhân Văn.

Chìa khóa Nhâm Mạnh Dũng

U23 Việt Nam chơi tốt và có một màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia. Tôi nghĩ U23 Việt Nam biết cách kiểm soát thế trận, đặc biệt trong hiệp hai khi họ được chơi hơn người (U23 Malaysia nhận thẻ đỏ - PV) và ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc đang dẫn trước Thái Lan.

U23 Việt Nam chỉ cần một chiến thắng để đảm bảo cho họ vị trí thứ hai. Họ không cần phải lao lên tấn công điên cuồng, những gì U23 Việt Nam cần làm đó là đảm bảo Malaysia không thể ghi bàn. Việt Nam khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn trong hiệp một. Họ có bàn thắng đầu tiên từ sớm, khiến mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều.

Chìa khóa của U23 Việt Nam trong trận gặp Malaysia, theo tôi, là phong độ của Mạnh Dũng. Anh ấy thật xuất sắc. Một cầu thủ giỏi luôn biết thể hiện bản lĩnh trong các trận đấu lớn, và đây thực sự là một cuộc đối đầu quan trọng với U23 Việt Nam.

Mạnh Dũng thể hiện kỹ năng săn bàn tuyệt vời ở phút 18 khi có pha xoay người, sau đó anh cũng có tình huống xử lý đẳng cấp tương tự và cố gắng đánh bại thủ môn từ khoảng cách 45 m. Những pha xử lý theo kiểu xoay lưng với khung thành đối phương luôn là kỹ năng khó với bất kỳ trung phong nào.

Phút 27, tiền đạo này ghi một bàn thắng kiểu mẫu với một trung phong. Anh bắt đầu đợt tấn công bằng việc chuyền bóng ra biên, khai thác khoảng trống trong vòng cấm giữa hai trung vệ Malaysia, sau đó thực hiện một cú đánh đầu dũng mãnh không cho thủ môn cơ hội nào. Đó là một bàn thắng then chốt, và cũng cho thấy sự chăm chỉ của Mạnh Dũng được đền đáp xứng đáng. Bàn thắng ấy cũng giúp trung phong này tự tin hơn.

Trong bài bình luận trước trận, tôi cũng đã nói về sự cần thiết phải tập luyện các tình huống cố định và có vẻ như Việt Nam đã làm việc chăm chỉ cho điều đó. Hải Long sút phạt khiến thủ môn Malaysia phải cản phá vất vả.

Đó cũng là lúc Malaysia bắt đầu hoảng sợ và mất kỷ luật. Malaysia bắt đầu phạm lỗi trên khắp mặt sân và Cheng đáng lẽ phải nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng thô bạo với một cầu thủ Việt Nam. Cũng phải dành lời khen cho U23 Việt Nam, khi họ giữ kỷ luật trên sân và không bị cuốn vào lối chơi thô bạo của đối thủ.

U23 Việt Nam cũng gặp may mắn khi được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của một cầu thủ Malaysia trong vòng 16,5 m. Không có cầu thủ Việt Nam nào than phiền hay tranh cãi với trọng tài và chỉ khi VAR can thiệp, cầu thủ Malaysia mới nhận thẻ đỏ cùng việc bị thổi phạt đền. Trong bóng đá may mắn luôn là thứ cần thiết và không ai có thể phủ nhận điều đó.

Đội trưởng Việt Anh nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền, nếu anh thực hiện thành công trận đấu gần như sẽ được định đoạt. Thành thật mà nói, đó là một quả phạt đền tệ hại, Việt Anh dứt điểm không khó và dễ dàng bị thủ môn cản phá. Nhưng may thay, thủ lĩnh của U23 Việt Nam vẫn giữ bình tĩnh và sút bồi ghi bàn. Kết quả trận đấu được định đoạt từ đó.

Tôi cũng cảm thấy thủ môn Văn Chuẩn chơi tốt trong thời gian qua, khi anh làm chủ được vòng cấm, giữ vị trí và thực hiện các pha cản phá tốt. Người gác đền này cũng có vẻ tự tin khi hóa giải các quả tạt bóng bổng. Anh ấy xứng đáng được trao cơ hội (sau khi Văn Toản mắc sai lầm ở trận gặp Thái Lan - PV) và nắm bắt được nó.





Saudi Arabia nhiều khả năng gặp Việt Nam

Vậy Việt Nam sẽ đối đầu với ai trong trận tứ kết? Về lý thuyết, có 3 đội ở bảng D có cơ hội chạm trán Việt Nam là Saudi Arabia, Nhật Bản và UAE. Trên thực tế, UAE cần điều thần kỳ để vượt qua vòng loại.

Tôi tin rằng ở lượt trận cuối của bảng đấu kể trên, Saudi Arabia sẽ đánh bại UAE và Nhật Bản đánh bại Tajikistan. Trên lý thuyết, Nhật Bản có trận đấu dễ dàng hơn nhưng họ phải ghi thật nhiều bàn thắng mới có thể chiếm ngôi nhất bảng của Saudi Arabia.

Khả năng cao Saudi Arabia sẽ đứng đầu bảng và chạm trán Việt Nam, đội nhì bảng C. Tôi thực sự cho rằng gặp Saudi Arabia sẽ dễ hơn cho Việt Nam thay vì Nhật Bản. Các đội bóng Tây Á kiểu như Saudi Arabia có thể lực tốt nhưng lại không quá giỏi trong việc giữ kỷ luật.

Nếu Việt Nam có được bàn thắng đầu tiên, nếu những trụ cột như Văn Chuẩn, Việt Anh, Mạnh Dũng đạt phong độ cao thì Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ về việc lọt vào bán kết.

Ông Steve Darby từng là cựu HLV tuyển nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2001. Sau đó, nhà cầm quân người Anh dẫn dắt tuyển bóng đá nam Thái Lan, U23 Thái Lan, Lào. Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng giải châu Á, ông Darby gửi cho Zing nhận định của mình.