HLV Croatia: Không phải nói nhiều, Messi hay nhất thế giới

"Chúng tôi đã tạo ra nhiều pha bóng tốt, triển khai được ra hai biên nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Chúng tôi thiếu một trung phong thực thụ để mang lại những giải pháp tấn công tốt hơn. Chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình và mọi chuyện chỉ có thế", Croatia Week dẫn lời HLV Dalic.

Thuyền trưởng Croatia cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi đã muốn khoét sâu hơn ở cánh trái, chồng cánh mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi nhận bàn thua thứ ba và rất khó lội ngược dòng. Thất bại này là xứng đáng".

HLV Dalic không trách các học trò. Ông khẳng định Croatia đã thi đấu tốt trong 30 phút đầu và không may mắn khi nhận bàn thua đầu tiên. Phút 33, Ivan Perisic thực hiện một quả treo bóng bên cánh trái. Anh cho rằng bóng đã chạm chân một cầu thủ Argentina trước khi đi hết đường biên ngang và giơ tay để đòi quả phạt góc.

Tuy nhiên, trọng tài quyết định cho Argentina hưởng quả phát bóng lên. Chỉ 15 giây sau, đội bóng Nam Mỹ được hưởng phạt đền khi thủ môn Dominik Livakovic phạm lỗi với Julian Alvarez trong vùng cấm. Từ khoảng cách 11 m, Lionel Messi ghi bàn, mở ra chiến thắng 3-0 cho Argentina.

HLV Dalic nói: "Chúng tôi không thể phàn nàn. Đôi khi, may mắn ủng hộ bạn và đôi khi không. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là tập trung lại, ngẩng cao đầu và chiến đấu cho vị trí thứ ba".

Thuyền trưởng tuyển Croatia cũng tán dương Lionel Messi, cầu thủ hay nhất trận. Ông chia sẻ: "Không cần phải nói nhiều về Messi, cầu thủ hay nhất thế giới, rất hay và rất nguy hiểm hôm nay. Đó chính là Messi mà chúng ta kỳ vọng được chứng kiến".



Ngoài ra, HLV Dalic cũng gửi lời chúc mừng đến Argentina. Messi và các đồng đội giành quyền vào chung kết, sẽ đối đầu Pháp hoặc Morocco vào 22h tối ngày 18/12.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019