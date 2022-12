HLV Croatia cười trong loạt luân lưu

Sau tình huống đá luân lưu thành công thứ 2 của Lovro Majer, máy quay hướng về phía HLV Zlatko Dalic. Chiến lược gia sinh năm 1966 khẽ nở nụ cười trước khi trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

Các học trò đã không phụ sự tin tưởng của ông Dalic khi một lần nữa giành chiến thắng ở loạt luân lưu.

Livakovic vẫn xuất sắc như thường lệ để cản lượt sút đầu tiên của Rodrygo, từ đó tạo áp lực lớn lên cầu thủ Brazil. Trong khi đó, lần lượt Vlasic, Majer, Modric, Orsic hoàn thành nhiệm vụ đưa bóng vào lưới của Alisson Becker. Ở lượt thứ 4 của Brazil, Marquinhos đá bay giấc mơ vô địch World Cup của "Selecao" bằng một cú sút dội cột. Chung cuộc, Croatia thắng 4-2 ở loạt luân lưu để đi tiếp.

Trong 2 kỳ World Cup gần nhất, Croatia chơi đến 5 trận kéo dài đến phút 120 và có đến 4 lần đánh bại đối thủ bằng loạt luân lưu.

Bản lĩnh cùng tinh thần không bỏ cuộc giúp Croatia tiếp tục hành trình đáng nhớ tại World Cup. Đối thủ của nhà đương kim á quân thế giới ở bán kết sẽ là Argentina, đội tuyển vừa vượt qua Hà Lan tại sân Lusail rạng sáng nay (10/12, giờ Hà Nội).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019