HLV Cris Phan dẫn dắt học trò lên ngôi vô địch Awesome Academy

Vượt qua 15 đội tuyển tham dự, One Shot Killer - đại diện cho Đại học FPT - nắm trọn cả hai giải đồng đội lẫn danh hiệu cá nhân FMVP.

Ngày 6/7, chung kết chương trình Awesome Academy ở bộ môn PUBG Mobile chính thức diễn ra. Sau một tháng rèn luyện qua 5 tập phát sóng, 16 đội tuyển sinh viên dưới sự dẫn dắt của 4 HLV ABCT36, Bộ Bim, Huy Gà và Cris Phan dần chuyên nghiệp hơn. Trận chung kết là cơ hội để lứa đầu tiên của học viện Awesome Academy thực chiến sau thời gian được đào tạo bài bản.

Mở đầu chương trình, các HLV đã có dịp ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ, thông tin thú vị trong suốt chặng đường. HLV Huy Gà cho rằng các đội nên tham gia các hoạt động chung để cải thiện khả năng giao tiếp và phối hợp trong nhóm. HLV Cris Phan lại chia sẻ những bí mật như khi mới bắt đầu sự nghiệp streamer, anh chỉ dùng chiếc micro trị giá 80.000 đồng.

4 HLV của Awesome Academy đều là các tên tuổi nổi tiếng trong cộng đồng người chơi PUBG Mobile. Ảnh: Samsung.

Trận chung kết diễn ra với tổng cộng 5 game đấu. Trước game thứ 5, One Shot Killer (OSK), Những Chúa Hề, Kong and Zilla lần lượt chia nhau 3 vị trí đầu bảng. Đại diện cho Đại học FPT là OSK. Nhờ sự xuất sắc của Kudo1, SimpLove đã giúp đội tuyển này có đến 34 lượt hạ gục cùng một lần về nhất, hơn 6 điểm so với đội đứng thứ 2.

Ván đấu cuối cùng diễn ra với sự thận trọng của các đội. May mắn mỉm cười với OSK khi đội có được lợi thế ở những vòng bo sau. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên ở 2 vòng bo cuối cùng, khi đại diện còn lại của OSK là WikeyS buộc phải sinh tồn bằng cách nạp máu ở ngoài bo. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh với họ là TN University Talent vẫn còn 2 thành viên, nhưng lại không có lợi thế trước đại diện Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM là UEF Sii. Về thứ ba tại game cuối, các học trò của HLV Cris Phan OSK chính thức lên ngôi vô địch sau gần 5 giờ thi đấu căng thẳng.

Chiến thắng này mang về cho cả đội 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, mỗi thành viên còn nhận được chiếc điện thoại Galaxy A73 5G. Danh hiệu FMVP thuộc về SimpLove của OSK.

One Shot Killer thâu tóm cả 2 danh hiệu cao nhất ở thể loại đồng đội lẫn cá nhân. Ảnh: Samsung.

Chia sẻ về hành trình của Awesome Academy, HLV Cris Phan đánh giá cao nỗ lực của Samsung khi mang đến sân chơi eSports chất lượng cho người trẻ. “Tôi nghĩ khi những thương hiệu lớn như Samsung có các động thái quyết liệt trong phát triển eSports, điều này sẽ mang đến hiệu ứng tích cực cho cộng đồng thể thao điện tử nói riêng và hoạt động của người trẻ nói chung”, Cris Phan cho biết.

Anh nhấn mạnh Awesome Academy là bằng chứng cho thấy các bạn trẻ theo đuổi sự nghiệp eSports cũng phải đánh đổi rất nhiều công sức để giành lấy kết quả. “Gần nhất là ở SEA Games 31, các vận động viên cũng đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành lấy vinh quang cho nước nhà thông qua các tấm huy chương giá trị”, Cris Phan nói.

Trong khi đó, streamer nổi tiếng của cộng đồng PUBG Mobile Bộ Bim tin tưởng vào tương lai của các tài năng thể thao điện tử trong nước. “Bản thân tôi đã theo dõi và tham gia ngành eSports hơn 3 năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được tham gia chia sẻ trong một chương trình dành riêng cho eSports. Awesome Academy được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, giúp ích nhiều cho các bạn trẻ có đam mê, định hướng đi theo con đường thể thao điện tử lâu dài. Bạn có thể thấy khu vực thi đấu với đầy đủ trang thiết bị như những giải đấu chuyên nghiệp tầm cỡ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều sân chơi tương tự để phát triển tài năng các vận động viên trong nước”, anh bày tỏ.

Galaxy A73 5G là thiết bị chính được sử dụng trong thi đấu PUBG Mobile tại Awesome Academy.

Awesome Academy là nền tảng đào tạo game thủ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, nhằm trang bị cho các bạn trẻ Gen Z kiến thức, kỹ năng, tâm lý thi đấu và thể lực để phát triển sự nghiệp eSports chuyên nghiệp. Ngoài các hoạt động mang tính thực tiễn cao, Awesome Academy còn tạo ra những trải nghiệm thú vị dành cho người tham gia. Tổng giá trị giải thưởng bao gồm tiền thưởng và hiện vật lên đến gần 200 triệu đồng.

Tại mùa giải năm nay, hai sản phẩm Galaxy A73 5G và Galaxy A53 5G dành riêng cho game thủ đồng hành cùng các thí sinh và huấn luyện viên trong suốt quá trình diễn ra chương trình. Sở hữu màn hình Super AMOLED kích thước 6,7 inch cùng tần số quét 120 Hz, thiết bị tạo nên lợi thế cho người chơi trong các tựa game có độ khó cao như PUBG Mobile.

Samsung - thương hiệu đứng đằng sau thành công của Awesome Academy - cũng là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy ngành thể thao điện tử, đưa bộ môn này đến gần với giới trẻ. Hơn 20 năm trước, công ty đã chi hàng triệu USD tổ chức các sự kiện eSports tầm cỡ quốc tế đầu tiên.

Ngày nay, thấu hiểu những khổ luyện và mong muốn chứng minh bản thân của cộng đồng game thủ, Samsung Galaxy A đã xây dựng nền tảng đào tạo chuyên nghiệp, bài bản tại Việt Nam dành riêng cho những bạn trẻ yêu thích bộ môn thể thao hiện đại.