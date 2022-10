HLV CLB Hà Nội: 'Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chủ tịch'

Phản ứng của Phi Sơn và đồng đội sau khi bị trộm hơn nửa tỷ đồng

Sau khi Công an TP Thủ Dầu Một bắt được nghi can trộm hơn nửa tỷ đồng của tiền vệ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân, cả hai cầu thủ đã an tâm.