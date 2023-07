HLV CLB CAHN: 'Quang Hải chơi tốt hơn trận trước'

HLV trưởng Flavio Cruz khen Quang Hải chơi tốt ở trận thua Nam Định tại vòng 16 Cúp Quốc gia 2023 tối 7/7.

Quang Hải được khen là đá tốt hơn so với trận gặp Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Quang Hải đang thi đấu tốt dần theo từng trận. Trận trước cậu ấy thi đấu xa cầu môn hơn so với trận này. Vị trí của Quang Hải không phải là tiền vệ trung tâm. Hôm nay cậu ta chơi thấp hơn so với 2 vị trí của tiền vệ tấn công. Hải thường lùi về kèm người và làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi của đội bóng. Hôm nay Hải chơi tốt hơn so với trận trước", HLV trưởng Flavio Cruz chia sẻ sau trận đấu.

Sau hơn 60 phút ra mắt CLB CAHN ở vòng 13 V.League trước Đà Nẵng, Quang Hải đã đá trọn vẹn 90 phút khi gặp Nam Định ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia. Tuy nỗ lực nhưng Hải vẫn không ghi bàn hoặc kiến tạo. Anh thậm chí còn đá hỏng ở loạt luân lưu khiến Nam Định thua 2-3 sau trận hòa 1-1.

"11 m là loạt thi đấu may rủi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại trên chấm phạt đền. Ngay cả Roberto Baggio cũng đã từng thất bại tại World Cup. CAHN đã chuẩn bị tốt nhưng vận may của chúng tôi đã không đến", thuyền trưởng CLB CAHN nói tiếp.

Có Quang Hải, CLB CAHN thua liên tiếp 2 trận trên mọi đấu trường. HLV người Brazil từ chối trả lời câu hỏi về cơ hội đá chính của ngôi sao tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Ông chỉ úp mở: "CAHN không có đội hình cố định. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để có tên trong đội hình thi đấu".

Về phía Nam Định, HLV trưởng Vũ Hồng Việt chia sẻ: "CAHN có nhiều cá nhân tốt nhưng không mạnh về tính tập thể. Quang Hải phải đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu và đây không phải sở trường của cậu ấy nên chưa phát huy được tài năng. Sau khi trở về từ Pháp, Hải cũng chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Tôi chỉ đạo các học trò vây ráp nhanh để Hải không có không gian xử lý bóng".

Bị loại khỏi Cúp Quốc gia, CAHN sẽ tập trung toàn lực cho cuộc đua vô địch V.League 2023.