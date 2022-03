HLV Chu Đình Nghiêm: 'HAGL mạnh thế vẫn phải chấp nhận thua cuộc'

Huấn luyện viên (HLV) trưởng CLB Hải Phòng lấy HAGL làm ví dụ cho việc nhiều đội ở V.League đang không có được phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa giải.

Tối 6/3, CLB Hải Phòng đã giữ lại một điểm khi tiếp đón Thanh Hóa trên sân Lạch Tray tại vòng 3 V.League 2022. Đội khách có bàn dẫn trước do công của Lê Văn Thắng ở phút 15, tới phút 48, Rimario Gordon lập công san bằng tỷ số 1-1 cho Hải Phòng.

"Kể cả CLB Hải Phòng có thua hôm nay cũng là điều bình thường. Cục diện trận đấu nói lên điều đó, CLB Thanh Hóa chơi tốt hơn. Chúng tôi phải nhờ may mắn mới có được một điểm", HLV trưởng CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận.

Ông nói thêm: "Lối chơi của Thanh Hóa rất khó chịu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Petrovic, họ nguy hiểm dù trong đội hình không có nhiều ngôi sao".

CLB Hải Phòng (áo trắng) đã giữ lại 1 điểm trước Thanh Hóa để tạm trở lại ngôi đầu bảng V.League 2022. Ảnh: Ngọc Lê.

Khi được hỏi về lối chơi mà mình đang xây dựng cho CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đây chưa phải thời điểm để nói đội bóng đất cảng là câu lạc bộ hay. Ông lấy thất bại mới đây của HAGL trước SLNA để minh chứng cho quan điểm các đội bóng muốn chiến thắng thì cần dựa vào không chỉ cầu thủ, chiến thuật mà còn là cả thời điểm.

"CLB Hải Phòng cần thời gian để hoàn thiện lối chơi. Đừng nên vội mong chờ Hải Phòng đá thắng liên tục. Mọi người đừng nghĩ Hải Phòng mạnh, giải đấu mới trôi qua có 3 trận, chưa nói lên nhiều điều. Thứ hạng và thành tích hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Cũng cần hiểu thời gian này các đội bóng khác chưa sẵn sàng. Kể cả HAGL, đội mạnh như vậy mà hiện nay cũng rất chật vật và cũng phải chấp nhận thất bại", ông Nghiêm nói.

Khi được hỏi về những hành động khó coi của Rimario Gordon trong trận, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự thông cảm với học trò.

“Có những tình huống đáng được thổi phạt thì trọng tài không thổi, vì vậy Rimario mới phản ứng. Chỉ có điều lần này cậu ấy phản ứng dữ dội quá, ban huấn luyện phải nhanh chóng kìm chế.

Tôi không lạ gì Rimario, cậu ấy là người có tính khí nóng nảy. Quãng thời gian làm việc cùng cậu ấy trước đây, tôi đã nhiều lần góp ý để cậy ấy thay đổi và tôi đã kiểm soát được. Hai mùa gần nhất cậu ấy chơi cho Hà Nội và Bình Định, mọi người đều thấy cậu ấy tiến bộ, sự việc hôm nay chỉ là hạt sạn mà thôi", HLV Chu Đình Nghiêm trả lời câu hỏi của Zing.

Bên phía CLB Thanh Hóa, HLV trưởng Ljupko Petrovic khen ngợi CLB Hải Phòng. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết nguyên nhân đội Thanh Hóa chơi chật vật là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc không có sân tập đủ tốt để chuẩn bị trước mùa.

"So với Thanh Hóa, CLB Hải Phòng là đội chuẩn bị tốt hơn, họ sẵn sàng hơn chúng tôi. CLB Hải Phòng năm nay khác so với mùa trước, nói đúng ra là từ ngày tôi trở lại Việt Nam, chưa bao giờ thấy Hải Phòng hay như thế này. Họ dám cầm bóng triển khai và áp đặt lối chơi, còn cầu thủ nội và ngoại của Hải Phòng cũng tốt. Phải nói rằng chúng tôi gặp may mới không thua trận này", HLV Petrovic chia sẻ.

Giành 7 điểm sau 3 trận, CLB Hải Phòng tạm trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Xếp sau họ là Viettel và SLNA với cùng 6 điểm.