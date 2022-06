HLV Bae Ji-won: 'U23 Việt Nam không nên hài lòng khi hòa Hàn Quốc'

Ông Bae Ji-won, cựu trợ lý HLV Park Hang-seo, đã có những chia sẻ về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Park Hang-seo, Lee Young-jin và Bae Ji-won từng là bộ ba Hàn Quốc của tuyển Việt Nam và U23 trong thời kỳ đầu tiên của HLV Park ở Việt Nam. Vì thế, HLV thể lực của CLB Viettel hiểu biết rõ và cũng theo dõi kỹ bóng đá Việt Nam.

Trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và Malaysia, HLV Bae chia sẻ với Zing về màn trình diễn của thầy trò HLV Gong Oh-kyun ở vòng chung kết U23 châu Á.

HLV Bae đánh giá chiến thuật của U23 Việt Nam với Hàn Quốc là hiệu quả. Ảnh: AFC.

- Chắc hẳn là ông đã theo dõi 2 trận đấu vừa rồi của U23 Việt Nam. Ông đánh giá gì về màn trình diễn của đội bóng?

- So với SEA Games 31, chất lượng của vòng chung kết U23 châu Á là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, ở bảng C, ngoại trừ Hàn Quốc, các đội bóng còn lại đều thuộc Đông Nam Á nên mọi thứ không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, trong trận gặp Thái Lan, U23 Việt Nam có 5, 6 cầu thủ bị căng cơ. Điều này dấy lên nhiều câu hỏi.

Đến cuộc đối đầu Hàn Quốc, chiến thuật lùi sâu phòng ngự để hạn chế khoảng cách về trình độ cầu thủ là phương án hay. Nó cũng đã mang lại kết quả tốt. Tỷ lệ kiểm soát bóng giữa 2 bên là 75%-25% nên một trận hòa là mỹ mãn với U23 Việt Nam.

- Ông có bất ngờ khi U23 Việt Nam có một thế trận tốt trước Hàn Quốc, đội bóng nhỉnh hơn về nhiều mặt?

- Bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Kết quả được phân định dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn. Tất nhiên, đội có đẳng cấp cao hơn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Tuy nhiên, trong bóng đá, không ít trường hợp đội mạnh thua do nhiều yếu tố bất ngờ. Đó là lý do mọi người trên khắp thế giới đều đam mê bóng đá.

U23 Hàn Quốc có nhiều cầu thủ xuất sắc đang chơi bóng ở K.League nhưng họ chưa chuẩn bị tốt nhất. Kết quả là họ chưa ăn ý với nhau. Vì vậy, họ gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Trong khi đó, U23 Việt Nam hiểu rõ đối thủ và chọn chiến thuật đúng đắn. Tâm lý cầu thủ Việt Nam cũng rất vững vàng. Việt Nam chiến đấu hết mình để có được một kết quả hòa nhưng họ không nên hài lòng với điều đó.

Nhiều đội bóng mạnh vẫn đang chờ đợi U23 Việt Nam ở phía trước. Năm 2018, U23 Việt Nam giành được thành công vang dội nhờ hàng phòng ngự có tổ chức, phản công sắc bén, có tinh thần tập thể và tâm lý rất vững vàng. Lần này, họ cũng cần phải tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Khi đó, U23 Việt Nam có thể khỏa lấp những khoảng cách về mặt thể chất.

- Ông đã dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Vậy theo ông, họ còn điều gì cần cải thiện?

- Nhiệm vụ quan trọng nhất của U23 Việt Nam là cải thiện khả năng phản công. Việc pressing ở khu vực giữa sân để cướp bóng rồi phản công là chưa đủ. Các tiền vệ cần phải giữ bóng tốt hơn, hỗ trợ phòng ngự và tấn công tốt hơn. Đây là vấn đề nằm ở khâu tổ chức.

- Ông có tin rằng U23 Việt Nam đủ sức thắng Malaysia?

- Chắc chắn rồi. Nhưng như tôi đã đề cập, bất ngờ luôn xảy ra trong bóng đá. Lúc này, U23 Việt Nam đang ở trạng thái tâm lý tốt. Tôi nghĩ mọi cầu thủ đều hiểu tình hình hiện tại, họ sẽ nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng.

- Vậy cơ hội của U23 Thái Lan trước Hàn Quốc thì sao?

- Thế trận ở cuộc đối đầu này sẽ giống như trận U23 Việt Nam - Hàn Quốc. Nhưng tôi sẽ chỉ nói về tâm lý của U23 Hàn Quốc. Tôi nghĩ họ biết cách đánh bại Thái Lan và đã chuẩn bị nhiều phương án chiến thuật.

Tôi vẫn tin rằng U23 Hàn Quốc là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch nếu họ cải thiện được khả năng phối hợp.

Cựu trợ lý HLV Park tin U23 Việt Nam có cơ hội tiến xa ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh: AFC.

- Nếu U23 Việt Nam vào được tứ kết, ông có tin họ sẽ tiến xa hơn?

- Tại sao không? Phép màu luôn chờ đợi bất cứ ai. U23 Việt Nam cần tập trung vào phát huy những điểm mạnh của mình ở giải đấu này. Họ cũng phải quan tâm đến việc hồi phục thể trạng để cạnh tranh ở giải đấu có mật độ khắc nghiệt như thế này.

- Đó là những vấn đề thuộc về tập thể. Ở khía cạnh cá nhân, ông nghĩ gì về Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình và Phan Tuấn Tài, 3 cầu thủ của CLB Viettel?

- Mạnh Dũng và Thanh Bình đang chơi cho đội một nên tôi biết rõ 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, tôi không nắm nhiều thông tin về Tuấn Tài vì cậu ấy thuộc đội trẻ (và đang được cho mượn ở CLB Đắk Lắk - PV).

Khi tôi mới làm việc cho CLB Viettel, Mạnh Dũng dính chấn thương còn Thanh Bình tập trung ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi cũng biết rõ tiềm năng của họ. Tôi nghĩ nếu cả hai cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu và được đào tạo bài bản, họ sẽ đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

- Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện.