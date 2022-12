HLV Ba Lan: 'Nếu có Messi trong đội, Lewandowski sẽ ghi 5 bàn'

HLV Czeslaw Michniewicz của tuyển Ba Lan cho rằng chân sút chủ lực Robert Lewandowski thiếu đi sự hỗ trợ để tỏa sáng ở World Cup 2022.

Khi được một phóng viên Argentina hỏi về việc Lionel Messi có màn trình diễn tốt hơn Lewandowski ở trận đấu rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội), HLV Michniewicz đáp trả gay gắt: "Messi cũng không thể ghi bàn ở trận vừa qua đúng không? Chúng tôi không hỗ trợ tốt để giúp Lewandowski ghi bàn. Đội tuyển sẽ kiểm soát bóng vượt trội nếu có Messi trong đội hình. Lewandowski thậm chí có thể ghi 5 bàn nếu có Messi hỗ trợ. Cậu ấy cần sự trợ giúp từ các đồng đội".

Cả Messi và Lewandowski đều tịt ngòi ở trận thắng 2-0 của Argentina trước Ba Lan rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội). Riêng Messi không chiến thắng được thủ thành Wojciech Szczesny trên chấm 11 m ở phút 39.

Messi có 2 bàn thắng và một kiến tạo sau 3 trận ở World Cup 2022. Trong khi đó, Lewandowski mới ghi một bàn vào lưới Saudi Arabia hôm 26/11. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của chân sút 34 tuổi này tại World Cup.

Nói thêm về Lewandowski, HLV Michniewicz cho biết: "Cậu ấy là tiền đạo xuất sắc và sẽ luôn bị đối thủ dè chừng. Chúng tôi kỳ vọng Lewandowski sẽ liên tục đem về những bàn thắng nhưng cả đội không có cơ hội để làm điều đó. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn vui vì kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Tôi biết có những đội chơi tốt hơn chúng tôi, nhưng Ba Lan cũng có những kết quả khả quan với một chiến thắng và một trận hòa".

Bên kia chiến tuyến, HLV Lionel Scaloni không đề cập đến màn so tài giữa Messi và Lewandowski. Thay vào đó, ông than phiền về lịch thi đấu khắc nghiệt ở vòng knock-out World Cup. "Thật điên rồ khi chúng tôi phải thi đấu trận kế tiếp chỉ sau 2 ngày nữa. Ngay ngày hôm sau, Argentina đã phải chuẩn bị cho màn so tài sắp tới. Điều kiện thi đấu là không tốt nhưng chúng tôi phải chấp nhận", HLV Scaloni cho biết.

Argentina đụng độ Australia vào 2h sáng ngày 4/12 (giờ Hà Nội). Trong khi đó, Ba Lan có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn khi gặp Pháp vào 22h cùng ngày.

Highlights Ba Lan 0-2 Argentina Alexis Mac Allister và Julian Alvarez lần lượt ghi bàn để đem về chiến thắng cho Argentina ở lượt trận cuối bảng C World Cup 2022.