HLV Argentina: 'Vinh dự khi có Messi trong đội hình'

"Đôi khi, có vẻ chúng tôi nói điều này với tư cách người Argentina nhưng với tôi, đây là điều không còn nghi ngờ gì nữa", HLV Scaloni trả lời khi được hỏi rằng liệu Messi có phải cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá.

"Mỗi lần Messi ra sân, cậu ấy là nguồn động lực to lớn cho các đồng đội. Không có gì để nói về Messi. Thật vinh dự khi sở hữu cậu ấy trong đội hình", thuyền trưởng tuyển Argentina nói thêm.

Messi xứng đáng với những lời ngợi khen của HLV Scaloni. Trong cuộc đối đầu Croatia, anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 34, mở ra chiến thắng cho Argentina. Đến phút 69, Messi liên tục vặn sườn trung vệ 20 tuổi Josko Gvardiol trước khi kiến tạo cho Julio Alvarez.

Ban tổ chức bầu Messi là Cầu thủ hay nhất trận đấu (MOTM). Anh đã có 4 lần giành MOTM ở World Cup 2022. Sau 5 kỳ World Cup, Messi có 10 lần giành MOTM, một kỷ lục của giải đấu.

Sau khi đánh bại Croatia, Argentina cũng có lần thứ 5 liên tiếp giành chiến thắng ở bán kết World Cup. HLV Scaloni không giấu được sự hạnh phúc khi giúp Argentina vào chung kết. Ông nói: "Thật khó diễn tả bằng lời. Tôi luôn mơ ước về điều này với tư cách một người dân Argentina. Thật cảm xúc và cách người dân Argentina cổ vũ chúng tôi là không thể nào quên. Chúng tôi đang làm nên lịch sử".

Chiến lược gia sinh năm 1978 tiếp quản Argentina vào năm 2018 sau khi đội tuyển này thất bại ở 3 trận chung kết liên tiếp (World Cup 2014, Copa Ameria 2015 và 2016) và bị loại ngay vòng 1/8 World Cup 2018. Đến năm 2021, ông giúp Argentina vô địch Copa America, danh hiệu đầu tiên của "La Albiceleste" kể từ năm 1993. Giờ đây, HLV Scaloni còn cách ngôi vương World Cup 2022 đúng một trận đấu nữa.

HLV Scaloni tỏ ra rất tự tin trước trận chung kết. Ông nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi những trận hay hơn thế này. Đối thủ, tính chất trận đấu quá quan trọng (khiến Argentina cẩn trọng hơn - PV) nhưng chúng tôi đã thi đấu ở đẳng cấp cao hơn rồi. Về việc thích gặp ai hơn trong trận chung kết ư? Cả hai đối thủ tiềm năng (Pháp và Morocco - PV) đều xứng đáng".

Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Pháp - Morocco vào lúc 22h ngày 18/12.

