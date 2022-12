HLV Argentina bật khóc khi vào chung kết World Cup 2022

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khán giả truyền hình bắt gặp hình ảnh vị chiến lược gia 44 tuổi bật khóc, ôm chầm lấy Lionel Messi trước khi ăn mừng chiến thắng cùng các học trò khác.

Lionel Scaloni đứng trước cơ hội trở thành HLV giành chức vô địch World Cup trẻ nhất ở tuổi 44. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Cesar Luis Menotti khi ông cùng tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup khi mới 39 tuổi.

Ngày 2/8/2018, HLV Scaloni tiếp quản ghế nóng tuyển Argentina sau khi làm HLV tạm thời và là trợ lý của người tiền nhiệm Jorge Sampaoli. Thuyền trưởng sinh năm 1978 từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ truyền thông Argentina khi chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng hay CLB lớn nào.

Tuy nhiên, Scaloni nhanh chóng chứng minh được năng lực khi giúp tuyển Argentina giành chức vô địch Copa America sau 28 năm chờ đợi, sau đó là chức vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên Lục địa) đầy thuyết phục cùng kỷ lục 36 trận bất bại của “La Albiceleste”.

HLV Scaloni cùng tuyển Argentina sẽ thi đấu trận chung kết World Cup 2022 lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam). Đối thủ của họ là đội giành chiến thắng trong cuộc đấu giữa Pháp và Morocco.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019