HLV Ancelotti xác nhận được tuyển Brazil liên hệ

"Đúng là tuyển Brazil muốn có tôi. Tôi thích điều đó và phấn khích. Tuy nhiên, tôi phải xem hợp đồng hiện tại ở Real. Tôi muốn xem xét kỹ tình hình tại Real, vì tôi thích bất cứ thứ gì ở đây. Tuy nhiên, không thể biết trước điều gì xảy ra trong tương lai", HLV Ancelotti chia sẻ tối 1/4 (giờ Hà Nội).

Hơn một lần, Ancelotti trả lời câu hỏi về việc dẫn dắt tuyển Brazil. Thuyền trưởng sinh năm 1959 là ứng viên số 1 ngồi "ghế nóng" Selecao. Liên đoàn Bóng đá Brazil liên hệ Ancelotti từ sau World Cup 2022 và liên tục giục chiến lược gia này đồng ý. Dù vậy, nhanh nhất phải hết mùa 2022/23, Ancelotti mới sẵn sàng chuyển giao công việc.

LĐBĐ Brazil bố trí Ramon Menezes làm HLV tạm quyền của đội tuyển. Selecao sẵn sàng chờ Ancelotti cho đến hết mùa để chính thức bổ nhiệm vị trí thuyền trưởng.

Hợp đồng của Ancelotti tại Real còn hạn đến hết tháng 6/2923. Lúc này, ghế của Ancelotti ở sân Bernabeu vẫn vững. Song, truyền thông Tây Ban Nha nhận định vị thế của HLV người Italy không còn bất khả xâm phạm, khi Real gần như hết cửa vô địch La Liga mùa này.

Mục tiêu quan trọng nhất của HLV Ancelotti ở mùa 2022/23 là bảo vệ ngôi vương Champions League.

Tại Real, Ancelotti nâng tầm 2 tuyển thủ Brazil là Vinicius Junior và Rodrygo. Ông đã và đang làm việc với nhiều tuyển thủ Brazil khác như Eder Militao và Casemiro.

