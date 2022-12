HLV Ancelotti lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt Brazil

"Dẫn dắt tuyển Brazil? Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi chỉ nghĩ cho hiện tại. Mọi thứ ở Real đang tốt và chúng tôi còn nhiều mục tiêu để thực hiện. Hợp đồng của tôi tại Real kết thúc vào năm 2024. Tôi sẽ không rời Real trừ khi bị CLB sa thải", Mirror dẫn lời HLV Ancelotti.

Thuyền trưởng Italy trả lời khi được hỏi có muốn dẫn dắt một đội tuyển: "Tại sao không? Rõ ràng là tôi rất thích. Sau khoảng thời gian dẫn dắt Real, có khả năng tôi giải nghệ. Nhưng nếu Real muốn tôi gắn bó thêm 10 năm, tôi sẵn sàng".

Ghế HLV tuyển Brazil đang bỏ trống. Trước đó, HLV Tite tuyên bố từ chức sau khi "Selecao" chia tay World Cup 2022 từ tứ kết. Báo chí Brazil đưa tin Ancelotti là mục tiêu số một của Liên đoàn Bóng đá Brazil.

Huyền thoại Ronaldo "Béo" mong chờ Ancelotti dẫn dắt Brazil. Bên cạnh đó, theo Ronaldo, Pep Guardiola và Jose Mourinho là hai phương án hoàn hảo không kém cho vị trí "ghế nóng" của "Selecao".

HLV Ancelotti trở lại dẫn dắt Real từ hè 2021. Mùa 2021/22, ông giúp "Kền kền trắng" vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League. Sau đó, Ancelotti cùng học trò chinh phục nốt Siêu cúp Châu Âu.

Mùa này, Real đứng thứ hai ở BXH La Liga sau 14 vòng, kém Barca 2 điểm. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dễ dàng góp mặt ở vòng 16 đội Champions League 2022/23.

HLV Ancelotti đang ghi dấu ấn trong cuộc trẻ hóa đội hình Real. Hai năm qua, ông nâng tầm Vinicius Junior và Federico Valverde từ hai tài năng trẻ thành ngôi sao của Real. Bên cạnh đó, Ancelotti mang về sân Bernabeu hai tiền vệ tiềm năng hàng đầu là Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019