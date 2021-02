Hit mới của Quân A.P đạt top 1 #zingchart sau 105 phút

“Lời xin lỗi vụng về” của Quân A.P đạt top 1 #zingchart sau 1 tiếng 45 phút, trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng với thời gian nhanh nhất năm 2021.

Hàng loạt nghệ sĩ khởi động năm 2021 với các sản phẩm âm nhạc mới. Vừa qua, Quân A.P tái xuất đường đua Vpop với bản ballad chất chứa nhiều tâm tư mang tên Lời xin lỗi vụng về.

Chỉ sau 1 tiếng 45 phút phát hành trên Zing MP3, Quân A.P vượt qua các đàn anh như Karik (Lần cuối), Chi Dân (Người yêu giản đơn) và thống trị top 1 #zingchart bằng bản hit mới nhất. Với tốc độ trên, Lời xin lỗi vụng về đang là ca khúc tiến thẳng lên vị trí đầu bảng trong thời gian nhanh nhất năm 2021.

Lời xin lỗi vụng về của Quân A.P đạt top 1 #zingchart sau 1 tiếng 45 phút.

Ở lần trở lại này, giọng ca nam 1997 tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Vũ Hà Anh - đồng tác giả của bản hit trước đó Bông hoa đẹp nhất. Nhiều ý kiến đánh giá Lời xin lỗi vụng về là ca khúc tròn trịa, bắt tai. Bài hát được “đo ni đóng giày”, phù hợp với Quân A.P, giúp anh phát huy các thế mạnh trong giọng hát: Chất giọng tenor nam tính, giàu chất tự sự, xuống trầm dày, lên cao sáng.

Bản phối sử dụng tiếng piano, trống và guitar điện làm chủ đạo. Đây là các chất liệu phổ biến trong các sản phẩm âm nhạc Việt giai đoạn những năm 2000. Xu hướng này được nhận xét đang hồi thịnh trở lại, với các tác phẩm tương tự thâu tóm top 1 #zingchart đầu năm nay là Người yêu giản đơn (Chi Dân), Hạnh phúc đơn giản lắm (Anh Quân Idol).

Lời xin lỗi vụng về là bản ballad tình cảm, phù hợp với giọng hát nam tính của Quân A.P.

Bên cạnh đó, một số bình luận cho rằng Lời xin lỗi vụng về chưa sở hữu câu hát đáng nhớ. Ca từ gây ấn tượng vốn là thế mạnh ở các ca khúc trước của anh, như “Em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng” trong Ai là người thương em, “Bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất” ở Bông hoa đẹp nhất.

Với các thành tích nổi trội trên #zingchart, Quân A.P được đánh giá là một trong những “khủng long nhạc số” thế hệ mới của Vpop. Trước Lời xin lỗi vụng về, nam ca sĩ sở hữu 2 bản hit đạt hạng nhất là Ai là người thương em và Bông hoa đẹp nhất. Chàng trai cũng được yêu thích qua những bài hát nổi bật khác trên Zing MP3 như Còn gì đau hơn chữ đã từng (200 triệu lượt nghe), You are my crush (52 triệu lượt nghe), Tự nắm tay mình (9 triệu lượt nghe).