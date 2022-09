Hình xăm mới gây tranh cãi của Chaeyoung (TWICE)

Một số ý kiến cho rằng hình xăm của Chaeyoung trông phản cảm và khó hiểu. Trong khi, những người còn lại ủng hộ sở thích của nữ thần tượng.

Ngày 4/9, một bài đăng trên mạng xã hội tiết lộ hình xăm mới của thành viên nhóm nữ TWICE khiến cư dân mạng chú ý. Bài đăng chia sẻ hình ảnh Chaeyoung đang vẫy chào người hâm mộ. Trong lúc đó, phần phía trong bắp tay của cô để lộ một hình xăm mới.

Theo AllKpop, nữ thần tượng đã có hình xăm này vào năm ngoái, tuy nhiên đây là lần đầu tiên khán giả thấy cận cảnh. Đã có hơn 900 bình luận bên dưới bài đăng với nhiều ý kiến trái chiều.

Cận cảnh hình xăm mới của Chaeyoung. Ảnh: AllKpop

Một số bình luận cho rằng hình xăm trông phản cảm và khó hiểu: "Đây là hình xăm xấu nhất của người nổi tiếng mà tôi từng thấy", "Tôi không thể hiểu nó là gì", "Hình xăm này không thực sự phù hợp với hình tượng của TWICE".

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ thần tượng: "Hình xăm của Chaeyoung khá phù hợp với phong cách của cô ấy", "Cơ thể của cô ấy, sự lựa chọn của cô ấy. Với tư cách là một người hâm mộ, tôi thấy thật tiếc khi cô ấy bị hạn chế phong cách khi lên sóng truyền hình", "Trông cô ấy thật tuyệt", "Tôi thích những hình xăm độc đáo của cô ấy".

Số lượng hình xăm trên người Chaeyoung đã từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Năm 2020, những hình xăm của Chaeyoung cũng từng gây tranh luận khi tin đồn giữa cô và một nghệ sĩ tattoo nổi lên trên mạng xã hội.

Một số người cho rằng Chaeyoung có thể xăm bao nhiêu tùy thích bởi đó là sở thích cá nhân. Thế nhưng ngược lại, những người khác tỏ ra lo ngại vì nữ thần tượng đang có quá nhiều hình xăm và có vẻ bị nghiện xăm mình.

TWICE gần đây đã trở lại với mini album thứ 11 tên BETWEEN 1 & 2 với ca khúc chủ đề Talk that Talk.