Hình xăm hơn 700 USD gây chia rẽ dân mạng

Ngày 11/5, Mykhailo (21 tuổi), thợ xăm đến từ Berlin, đăng tải clip khoe hình xăm mới hoàn thiện trên lưng nam khách hàng. Anh cho biết tác phẩm này trị giá 900 euro ( 961 USD ).

Thiết kế có hình dạng như 2 bông hoa mọc lên từ một mớ lộn xộn, xung quanh là nhiều đường kẻ đứt đoạn.

Đoạn video thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem và hơn 750 bình luận trả lời cho câu hỏi của người đăng rằng: “Nó có đáng tiền không?”.

Không ít người bày tỏ sự thích thú với hình xăm, khen ngợi đây là thiết kế trừu tượng, giống như nét vẽ nguệch ngoạc và cho biết sẽ cân nhắc có vết mực tương tự.

Tuy nhiên, số khác lại cảm thấy bối rối trước hình thù và mức giá của tác phẩm, theo Insider.

“Không thể tin nổi” là bình luận nhận được hơn 3.400 lượt thích. Người dùng khác cho biết họ không dám xăm hình tương tự lên người ngay cả khi được tặng thêm 10.000 euro.

Trong khi đó, nhiều người cảm thấy bối rối và suy đoán ý nghĩa của hình xăm.

“Trông giống như tôi vẽ tác phẩm tốt nghiệp mà quên dùng thước kẻ vậy”, câu nói đùa thu hút hơn 9.400 lượt thích. Một tài khoản khác cho rằng đó có thể là bức vẽ của trẻ em có giá trị tình cảm đối với người trả tiền cho hình xăm.

Mykhailo cho biết hình xăm lấy cảm hứng từ khái niệm “tự do”, “vẻ đẹp” và được thực hiện với sự hợp tác của khách hàng.

Mykhailo thừa nhận thiết kế này có giá thật sự là 700-800 euro. Anh phóng đại vì biết rằng mức giá đắt đỏ và hình thù “gây tranh cãi” sẽ khiến bài đăng lan truyền.

Mykhailo thắc mắc lý do mọi người có nhiều thời gian rảnh rỗi để bình luận về “những người xa lạ trên Internet”, nhưng nói rằng phản ứng tiêu cực là điều có thể lường trước.

Anh cảm thấy mình “khiêu khích” thành công người xem chỉ bằng cách đơn giản là tạo ra hình xăm đắt tiền mà họ có thể coi là “xấu”.

Mykhailo, có hơn 38.000 người theo dõi trên TikTok, thường chia sẻ clip về hình xăm của mình, có phong cách tương tự bài đăng đang lan truyền.

Đây không phải hình xăm đầu tiên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong những tuần gần đây.

Ngày 17/5, người dùng Reddit Lewis Murray gây xôn xao khi chia sẻ ảnh cho thấy hình xăm kỳ quái “shrimps is bugs” trên chân và xin lời khuyên về cách che nó đi. Thay vào đó, anh nhận được hàng nghìn yêu cầu giữ nguyên hình xăm, thậm chí trở thành meme (ảnh chế) và truyền cảm hứng cho người khác có thiết kế lạ tương tự.

