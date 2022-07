Hình xăm của các ngôi sao

Jung Kook (BTS) có cánh tay đầy hình xăm, trong khi Jay Park thường xuyên cởi trần khoe thiết kế con sư tử.

Có nhiều quy tắc bắt buộc đối với nghệ sĩ Kpop được đặt ra bởi công ty quản lý. Bên cạnh đó, các chương trình truyền hình cũng thực thi những chuẩn mực sao Hàn phải làm theo khi xuất hiện trên truyền hình.

Từ việc phải che kín rốn, các thần tượng phải tuân theo loạt nguyên tắc (đôi khi là kỳ quặc) do ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc đặt ra.

Một quy tắc khác mà các thần tượng phải tuân theo đó là che hình xăm. Họ phải sử dụng quần áo hoặc trang điểm để che đi hình xăm có thể nhìn thấy trong phần trình diễn. Điều này một phần liên quan đến quan điểm bảo thủ của Hàn Quốc về hình xăm: Chúng bị coi là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, ngoại trừ khi được thực hiện bởi một chuyên gia y tế.

Hình xăm có thể gây tranh cãi trong ngành công nghiệp Kpop, nhưng một số thần tượng vẫn tự hào khoe chúng. Ảnh: KpopStarz.

Jung Kook (BTS)

Em út của BTS mất nhiều thời gian phải che giấu những hình xăm trước công chúng, nhưng anh đã bắt đầu tự tin khoe chúng. Ngôi sao giờ đây thoải mái hơn khi diện áo ngắn tay trong phần hai của BTS In the Soop và một số video khác, cho phép người hâm mộ nhìn thoáng qua nghệ thuật trên cánh tay của anh.

Trên cánh tay Jung Kook có đầy đủ các hình xăm bao gồm rắn, hổ, đồng hồ, hoa và những biểu tượng liên quan đến nhóm nhạc của anh - BTS.

Mới đây, nam thần tượng sinh năm 1997 cũng khoe hình xăm mới của anh ở phía sau tai. Đây là hình xăm số "7" - hình xăm tình bạn được cả 7 thành viên BTS chọn xăm.

Theo Koreaboo, cánh tay đầy hình xăm của Jung Kook bắt đầu thịnh hành trên mạng xã hội sau khi video hậu trường của sự kiện Muster Sowoozoo năm 2021 lên sóng.

Jung Kook có rất nhiều hình xăm trên toàn cánh tay. Ảnh: Naver, Tecake.

Chaeyoung (TWICE)

Hình ảnh quen thuộc của Chaeyoung mỗi khi biểu diễn là cơ thể dán rất nhiều băng dính để che đi những hình xăm của mình. Tuy nhiên, cô thích khoe chúng khi có thể, đặc biệt là trong các video luyện tập vũ đạo của TWICE và trên mạng xã hội.

Hình xăm lớn nhất của cô là ở lưng dưới, được nhìn thấy trong một số buổi khiêu vũ, nhưng cô vẫn chưa tiết lộ đầy đủ. Những hình xăm đáng chú ý khác của Chaeyoung là đôi môi trên cổ tay trái theo màu sắc chính thức của TWICE, hình trái tim sau tai và hình xăm cá tự thiết kế ở khuỷu tay trái.

Những hình xăm của Chaeyoung. Ảnh: Koreaboo.

Jay Park

Jay Park từng là thần tượng nổi tiếng với những hình xăm nổi bật. Hầu hết lần xuất hiện trước công chúng của anh là các buổi hòa nhạc và sân khấu ngoài trời, cho phép anh không phải che hình xăm của mình. Điều đó giúp người hâm mộ có cái nhìn sâu hơn về nghệ thuật trên cơ thể anh.

Dễ dàng nhận ra nhất đối với người hâm mộ của anh là hình xăm con sư tử, bao phủ toàn bộ cơ ngực trái của anh. Những hình xăm khác liên quan đến sự nghiệp âm nhạc như AOMG trên chân (tên của công ty giải trí mà anh thành lập) và dòng chữ "New Breed" (tên album đầu tiên của anh) trên tay trái.

Jay Park thường xuyên khoe hình xăm trên cơ thể do các chương trình anh biểu diễn có quy định "dễ thở" hơn. Ảnh: Koreaboo.

Hyolyn

Trong một tập của Life Bar, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hyolyn thừa nhận rằng cô có hình xăm trên bụng không chỉ lý do thẩm mỹ: Cô có vết sẹo hình chữ thập từ hai cuộc phẫu thuật dạ dày trước đó khiến cô cảm thấy bất an và tự ti hơn khi nhìn vào.

Do đó, cô quyết định che nó lại bằng hình xăm có cùng hình dạng. Sau đó, cô chia sẻ rằng việc có được nó đã giúp cô bớt bất an: "Sau khi xăm, cảm giác lo lắng của tôi biến mất. Tôi đã phát triển sự tự tin".

Hình xăm thánh giá của Hyolyn giúp che đi những vết sẹo cũ do phẫu thuật. Ảnh: Hyolyn, Harper's Bazaar.

Jackson Wang (GOT7)

Nhiều hình xăm của Jackson Wang đề cập đến quê hương Trung Quốc của anh. Trong cuộc phỏng vấn cho Super Elle China, anh tiết lộ rằng trên cơ thể anh có 8 hình xăm.

Trong số đó có ký tự Trung Quốc (có nghĩa là may mắn), một chiếc đèn lồng được anh giải thích rằng nhìn nó làm anh nhớ đến lễ hội đèn lồng khi còn nhỏ và các dấu hiệu hoàng đạo Trung Quốc của cha mẹ anh.

Jackson Wang tại Coachella 2022. Ảnh: Hiddenyseunie.

HyunA

HyunA có hơn 25 hình xăm trên cơ thể. Hầu hết hình xăm của cô không có quá nhiều ý nghĩa lớn như bốn mặt cười trên cổ tay, hoặc trái tim sau tai.

HyunA khoe hình xăm trên cánh tay trái và bờ vai. Ảnh: HyunA.

Hình xăm lớn nhất nằm trên vai trái của cô, có dòng chữ: "My mother is the heart that keeps me alive" nhằm thể hiện tình cảm lớn lao với người mẹ của cô.

HyunA cũng có hình xăm khác phù hợp với vị hôn phu của cô - Dawn. Trong khi trên tay phải của anh xăm chữ "LI", tay trái của HyunA xăm chữ "FE", tạo thành từ "LIFE" khi bàn tay của họ đặt cạnh nhau.