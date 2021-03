Hình sự đặc nhiệm nổ súng bắt 2 kẻ trộm ở TP.HCM

Cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi 2 km, nổ nhiều phát súng chỉ thiên khống chế 2 tên trộm xe máy ở quận 6, TP.HCM.

Ngày 13/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tốp cảnh sát mặc thường phục, nổ nhiều phát súng chỉ thiên để bắt 2 người đàn ông nghi vấn trộm cắp.

Trong đoạn clip, 2 nghi can chạy xe máy tốc độ cao, phía sau là tốp cảnh sát mặc thường phục chạy xe có còi hụ. Bị truy đuổi gắt gao, 2 nghi can phóng xe vào các đường cấm, hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn kiên trì bám theo, nổ súng chỉ thiên và khống chế được 2 nghi can. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng động mạng với nhiều lời tán thưởng cho lực lượng cảnh sát.

Quân là nghi can trực tiếp bẻ khóa xe máy của người dân. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tìm hiểu, đoạn clip được quay vào ngày 2/3 tại quận 6, TP.HCM. Lực lượng cảnh sát tham gia bắt 2 nghi can thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 6.

Hôm xảy ra sự việc, 2 lực lượng trên phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm cướp giật thì thấy 2 nam thanh niên chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Đến 19h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Future của người dân trên đường Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6). Khi nhóm trộm định dắt xe rời đi thì phát hiện cảnh sát, họ bỏ lại tang vật và chở nhau bỏ trốn.

Cảnh sát truy đuổi ráo riết 2 nghi can qua nhiều tuyến phố. Đến đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6), cảnh sát nổ súng chỉ thiên bắt 2 kẻ trộm.

Tại Công an phường 7, quận 6, hai kẻ trộm khai tên là Nguyễn Quang Ngọc Đức (37 tuổi, ngụ quận 10) và Đỗ Trung Quân (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Trong đó, Đức có 3 tiền án, còn Quân có 4 tiền án.