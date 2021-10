Hình phạt nào cho nữ đại tá dởm lừa đảo hàng chục tỷ?

Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, bị can Mai Thị Lan sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang khởi tố bị can, tạm giam bị can Mai Thị Lan (44 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, bà Lan tự nhận là đại tá công an, quen biết lãnh đạo cấp cao, có khả năng xin việc. Cảnh sát cáo buộc bị can làm giả sổ tiết kiệm có hàng trăm tỷ đồng để thuyết phục mọi người cho vay tiền. Bằng thủ đoạn này, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Vậy, với hành vi trên, bà Lan sẽ đối mặt với hình phạt nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan các mối quan hệ trên mạng xã hội xảy ra càng nhiều. Đối với vụ án trên, có thể thấy thủ đoạn của bị can rất tinh vi khi tạo ra niềm tin và đưa ra những thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân. Với diễn biến như cơ quan chức năng thông tin cho báo chí, bà Lan sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Điều 174, người nào dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra những thông tin bịa đặt, giả mạo, không có thật làm cho người khác tin tưởng để giao tài sản) rồi chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bị can Mai Thị Lan. Ảnh: Công an cung cấp.

Trường hợp vay tiền bằng quan hệ dân sự, hoàn toàn không có yếu tố gian dối, nhưng sau khi nhận được tiền thì gian dối để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ với mục đích chiếm đoạt số tiền từ 4 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nếu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù 12-20 năm.

Cần phân biệt, nếu gian dối trước khi nhận tiền thì đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn trường hợp gian dối sau khi nhận tiền thì đó là hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với hành vi giả mạo đại tá công an và tự mạo nhận có quan hệ thân thiết với những lãnh đạo cấp cao của Lan, cơ quan tố tụng sẽ chỉ coi đây là một thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Chỉ trong trường hợp người giả mạo giả mạo chức vụ, cấp bậc không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 339 Bộ luật Hình sự về tội Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.