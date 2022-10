Hình phạt nào cho người đàn ông nhiễm HIV cắn chiến sĩ công an

Theo luật sư, hành vi của đối tượng có thể bị khởi tố về tội cố ý truyền nhiễm HIV cho người khác.

Sáng 22/10, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, tạm giữ hình sự Trần Gia Nam (35 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 19/10, cảnh sát phát hiện Trần Gia Nam mang theo ma túy xuất hiện tại thôn 7, xã Lộc Quảng. Thấy công an, Nam bỏ chạy nên các trinh sát truy đuổi.

Khi bị vây ráp, Nam chống trả quyết liệt, cắn vào tay một trinh sát để chạy trốn.

Khống chế Nam, cảnh sát thu giữ trên người nghi phạm 5 gói ma túy trọng lượng 63 gram.

Theo cảnh sát, Trần Gia Nam nghiện ma túy và nhiễm HIV. Chiến sĩ công an bị Nam cắn đã được đưa đi điều trị phơi nhiễm tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Trần Gia Nam bị khống chế. Ảnh: Trùng Dương.

Trao đổi với Zing về vụ việc, luật sư Dương Lê Ước An cho rằng hành vi của đối tượng có thể bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và cố ý truyền nhiễm HIV cho người khác.

Luật sư An cho biết theo điểm 3.3 khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, mua bán trái phép chất ma túy là một trong các hành vi sau đây: Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác; Mua chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có); Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác; Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác; Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), người đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trong đó có tội mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 251 BLHS.

Theo luật sư An, với 63 gram ma túy bị thu giữ, đối tượng có thể bị phạt theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017), hình phạt là tù từ 15 năm đến 20 năm.

Cũng theo luật sư An, hành vi chống trả quyết liệt, cắn vào tay trinh sát được coi là cố tình truyền nhiễm HIV cho người khác vì: Cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi của người có thể bị nhiễm HIV hoặc không bị nhiễm HIV, nhưng đã cố ý truyền HIV từ người này sang người khác.

“Người bị trinh sát truy đuổi biết rõ mình bị nhiễm HIV, nhưng trong khi chống trả quyết liệt đã cắn vào tay của trinh sát dẫn đến chảy máu. Chúng ta biết qua đường máu là một trong 3 con đường lây truyền HIV, nhưng người bị truy đuổi vẫn cố tình cắn tay trinh sát chảy máu, đó là một biểu hiện của hành vi cố tình truyền nhiễm HIV cho người khác”, luật sư An phân tích.

Luật sư An cho rằng: "Hành vi chống trả quyết liệt, cắn vào tay trinh sát trong khi biết rõ mình bị nhiễm HIV được coi là cố tình truyền nhiễm HIV cho người khác. Theo điểm b khoản 2 Điều 149 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định, hành vi này từ 7 đến 15 năm tù".