Hình bóng cơ thể trên trang phục

Tranh cãi xoay quanh xu hướng này bị đẩy lên cao trào khi nhiều nghệ sĩ mặc trang phục của Jean Paul Gaultier. Mẫu váy in hình khỏa thân khiến nghệ sĩ bị hiểu nhầm là không mặc gì. Thiết kế được Dua Lipa, Bella Hadid và Kylie Jenner ưa chuộng. Daily Mail khẳng định mốt mặc đồ họa tiết cơ thể phủ sóng mạnh mẽ. Bộ sưu tập do Liza Keane and Loewe hợp tác sản xuất gây chú ý khi một số thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu trang phục táo bạo của Jean Paul Gaultier. Ảnh: Elle.