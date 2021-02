Hình ảnh xúc động của NSND Hoàng Dũng ở bộ phim cuối cùng

NSND quay phim giữa thời điểm mang trọng bệnh. Tuy nhiên, theo đạo diễn Bảo Nhân, NSND Hoàng Dũng luôn làm việc nhiệt huyết, không hề kêu than. “Trường đoạn ở cung An Định quay suốt 24 tiếng, anh Dũng vẫn làm việc say sưa trong khi ngoài trời mưa gió bão bùng. Anh không than vãn một tiếng. Lúc đó, không ai biết anh đang mang trọng bệnh”, Bảo Nhân nói.