Hình ảnh về chồng Jang Na Ra

Chồng Jang Na Ra kém cô 6 tuổi, là quay phim, có ngoại hình giống nam diễn viên Park Bo Gum.

Ngày 4/7, trang 163 đưa tin hình ảnh chồng của nữ diễn viên Jang Na Ra được tiết lộ. Theo đó, chồng cô họ Jung, ngoại hình điển trai giống Park Bo Gum, chiều cao hơn 1,8 m.

Trước đó có thông tin chồng Jang Na Ra kém cô 6 tuổi và là một quay phim. Họ gặp nhau trên phim trường VIP. Truyền thông tìm hiểu và chụp được hình ảnh Jung trong buổi họp mặt của đoàn phim. Trong phim VIP, anh giữ vai trò đạo diễn hình ảnh.

Jang Na Ra chia sẻ cô và chồng yêu nhau hơn hai năm. "Tôi bị thu hút bởi nụ cười ấm áp, trái tim trung thực, sự tốt bụng và tận tâm của anh ấy", nữ diễn viên Hoàng hậu cuối cùng chia sẻ.

Theo Naver, chồng Jang Na Ra được gia đình vợ yêu mến. Cha của Jang Na Ra, Joo Ho Sung, tiết lộ với YTN Star về con rể: "Cậu ấy có nhân cách đẹp và đối xử tốt với cha mẹ mình. Cha mẹ cậu ấy cũng rất tốt. Gia cảnh họ bình thường, nhưng họ đều tử tế và tuyệt vời".

Jang Na Ra tổ chức hôn lễ ngày 26/6, hiện cô nghỉ tuần trăng mật.

Chồng Jang Na Ra điển trai như Park Bo Gum.

Jang Nara sinh năm 1981 và khởi nghiệp từ năm 2001 với tư cách ca sĩ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô chuyển hướng trở thành diễn viên và được yêu thích nhờ nhiều phim ăn khách như Successful Story of a Bright Girl, Công chúa bướng bỉnh, Thái y nghịch ngợm, Xin chào Thượng Hải, Kiệu Hoa và mới nhất là The Last Empress (Hoàng hậu cuối cùng), VIP.

Jang Na Ra là minh tinh Hàn Quốc được o bế của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị gián đoạn vì sự cố vạ miệng. Chật vật nhiều năm, sao nữ mới có thể lấy lại hào quang.

Jang Na Ra nổi tiếng là sao nữ có làn da căng mịn, nhan sắc tươi trẻ như gái đôi mươi trong giới giải trí Hàn Quốc. Báo chí ưu ái gọi cô với cái tên “nữ thần không tuổi”, "ma cà rồng". Khó nhìn thấy dấu vết thời gian trên gương mặt của nữ diễn viên 41 tuổi.

Trước đó, Jang Na Ra không hẹn hò hay công khai tình cảm với bất kỳ chàng trai nào.