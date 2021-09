Hình ảnh Tom Cruise 39 năm trước

Nam diễn viên Rob Lowe chia sẻ bức ảnh chụp từ năm 1982 cùng Tom Cruise. Trong ảnh, hai tài tử diện trang phục thanh lịch tham gia buổi hẹn đôi.

Entertainment Weekly đưa tin ngày 9/9, nam diễn viên Rob Lowe chia sẻ lên trang Instagram cá nhân bức ảnh chụp cùng Tom Cruise và hai đồng nghiệp nữ trong một buổi hẹn đôi từ thập niên 1980. Lowe và Cruise là bạn diễn trong tác phẩm The Outsiders (1983) của đạo diễn Francis Ford Coppola.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh của Rob Lowe viết: “Hẹn đôi phong cách những năm 1980. Nếu tôi không nhầm, ảnh được chụp từ buổi công chiếu bộ phim The World According to Garp (1982)”.

Em trai của Rob Lowe, Chad Lowe hài hước bình luận: “Anh chắc đây không phải ảnh chụp từ đêm khiêu vũ cuối cấp của mình chứ?”.

Bức ảnh của Rob Lowe. Từ trái sang: Tom Cruise, Michelle Meyrink, Melissa Gilbert và Rob Lowe. Ảnh: Roblowe.

Trong ảnh, Lowe và Cruise có phong cách ăn mặc hoàn toàn đối lập. Lowe mặc vest trắng, sơ mi hồng bảnh bao trong khi Tom Cruise thanh lịch trong trang phục xanh biển sẫm màu. Hai nữ diễn viên đứng cùng họ là Melissa Gilbert của Little House on the Prairie (1974-1983) và Michelle Meyrink từ The Outsiders.

Tuy nhiên, theo cơ sở dữ liệu của Getty Images, buổi hẹn đôi giữa bốn nghệ sĩ diễn ra trong sự kiện công chiếu bộ phim In the Custody of Strangers (1982). Đây là tác phẩm điện ảnh chiếu trên truyền hình có sự góp mặt của Martin Sheen, Jane Alexander, Tom Cruise và Emilio Estevez.

The Outsiders phát hành năm 1983, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của S.E. Hinton. Năm 2017, trong bài phỏng vấn với Entertainment Weekly, Hinton đã chia sẻ kỷ niệm khi làm việc trên phim trường cùng các ngôi sao trẻ.

Bà hồi tưởng: “Điều tuyệt vời nhất, bên cạnh việc hợp tác với Francis mà tôi vẫn ngưỡng mộ, là những cậu thanh niên này. Tommy Howell mới 15 và Rob Lowe ăn mừng sinh nhật 18 tuổi trên phim trường. Matt Dillon vừa bước sang tuổi 18 còn Tom Cruise và Emilio Estevez 19 tuổi. Ralph Macchio là người lớn nhất, 20 tuổi”.

“Họ là những cậu trai ngốc nghếch điển hình. Nhưng một khi máy quay đã chạy, họ lập tức trở thành các nghệ sĩ nghiêm túc làm nghề. Tôi yêu khung cảnh ấy”, nữ văn sĩ nói.